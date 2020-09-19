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Число задержанных на Марше женщин в Минске уже достигло 160 человек
Источник материала: АФН
В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, который не обошелся без задержаний
Возле ТЦ «Айсберг» произошли массовые задержания. Задержания проводили сотрудники ОМОНа и люди в оливковой форме и балаклавах.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», число задержанных участников Марша уже достигло 160 человек.
В числе задержанных оказалась и 73-летняя Нина Багинская – символ женского протеста в Минске. Однако ее довезли в автозаке до Советского РУВД и отпустили.
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В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, который не обошелся без задержаний
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