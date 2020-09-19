Число задержанных на Марше женщин в Минске уже достигло 160 человек

Источник материала: АФН

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, который не обошелся без задержаний

Возле ТЦ «Айсберг» произошли массовые задержания. Задержания проводили сотрудники ОМОНа и люди в оливковой форме и балаклавах.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», число задержанных участников Марша уже достигло 160 человек.

В числе задержанных оказалась и 73-летняя Нина Багинская – символ женского протеста в Минске. Однако ее довезли в автозаке до Советского РУВД и отпустили.