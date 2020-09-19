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Двоих минских рабочих избила пьяная компания
Источник материала: Навiны
На рассмотрение в суд передано уголовное дело в отношении четверых жителей Минска, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.
По информации агентства
Работник увеселительного заведения, расположенного неподалеку, вызвал милицию и дал пострадавшим воды, чтобы те умылись. Рабочих забрали в больницу с многочисленными телесными повреждениями: закрытыми черепно-мозговыми травмами, кровоподтеками, ранами, ушибами. У одного из мужчин был сломан нос.
Обвиняемым от 17 до 28 лет, один из них ранее был дважды судим за хулиганство, а самый юный состоит на учете у врача-нарколога в связи с алкогольной зависимостью. В момент совершения преступления все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
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На рассмотрение в суд передано уголовное дело в отношении четверых жителей Минска, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.
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