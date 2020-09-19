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Двоих минских рабочих избила пьяная компания

19.09.2020 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На рассмотрение в суд передано уголовное дело в отношении четверых жителей Минска, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.

По информации агентства «Минск-Новости», после смены рабочие одного минского предприятия решили немного выпить, расположившись в одном из жилых дворов на улице Кижеватова. Когда спиртное закончилось, двое пошли в магазин. На выходе у них произошел конфликт с компанией парней, один из которых утверждал, что его якобы зацепили плечом. Разборки продолжились на улице. Когда рабочие хотели уйти, задиры стали их избивать: повалив на землю, их нещадно колотили вчетвером.

Работник увеселительного заведения, расположенного неподалеку, вызвал милицию и дал пострадавшим воды, чтобы те умылись. Рабочих забрали в больницу с многочисленными телесными повреждениями: закрытыми черепно-мозговыми травмами, кровоподтеками, ранами, ушибами. У одного из мужчин был сломан нос.

Обвиняемым от 17 до 28 лет, один из них ранее был дважды судим за хулиганство, а самый юный состоит на учете у врача-нарколога в связи с алкогольной зависимостью. В момент совершения преступления все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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На рассмотрение в суд передано уголовное дело в отношении четверых жителей Минска, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.
 
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