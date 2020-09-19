Работники каких организаций могут остаться без части пенсии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси выросло число организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. Если на начало апреля их было чуть более 780, то на начало июля — почти 1000. Речь идет про организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей. Это следует из опубликованных данных на сайте ФСЗН. Среди должников в том числе киностудия, казино, строительные и сельскохозяйственные госорганизации, рыбхозы, государственная газета, сельсовет. Властям не первый год не удается решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 июля этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить.

Почему общая сумма задолженности заметно сократилась и куда исчезли самые злостные неплательщики

ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям, а размещает только список должников. Фонд размещает теперь только общую сумму задолженности. На начало июля она составила около 11,5 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля она была около 20,6 миллиона рублей. Сокращение во многом связано с тем, что президентским указом № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предоставляется рассрочка погашения задолженности по платежам в бюджет фонда, уточняют в ФСЗН.

Уточним, что именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

Строительный трест № 8 в Бресте, который на начало года был на третьем месте по сумме задолженности взносов в ФСЗН (1 миллион 15,7 тысячи рублей), по-прежнему значится в числе должников. Как и отдельные филиалы этой организации. Среди неплательщиков хватает строительных организаций. Среди них — СПМК № 27 в Полоцке, «Зельвенская МПМК-148», «Мостовская МПМК-155», «Строительный трест № 13» в Бобруйске, «Оршанский комбинат строительных материалов», филиал № 3 УП «Брестская СПМК-14».

Какие еще организации задолжали ФСЗН

Среди должников по страховым взносам в фонд также числятся киностудия «Беларусьфильм», казино «Даймонт Принцесс», Добрушский хлебозавод, «Кричевобщепит», «Могилевская райагропромтехника», «Могилевхлебопродукт», речные порты Бреста и Могилева, «Завод Индустрия Климата», госпредприятие «ДЭП Бобруйска», «Воложинский льнокомбинат», Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Озерский сельсовет в Узденском районе.

На начало июля в числе должников также были «Гродненский масложировой комбинат», трикотажная фабрика «Ареола», представительство ООО «СпецПромСтрой» в Беларуси, «Рыбхоз «Полесье», ОАО «Ляховичский райагросервис», «Брестский областной центр поддержки спорта», редакция газеты «Брестский вестник», «Брестсельмаш», «Витебский учебно-курсовой комбинат подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров», «Управление производственно-технологической комплектации, г. Витебск», Добрушский хлебозавод, «Речицаобувь».

Как число должников отличается по регионам

Лидирует по числу неплательщиков по взносам в ФСЗН на начало июля Минская область — почти 240, а меньше всего их в Гродненской области — 29. Для сравнения: в Минске — около 200, в Витебской и Брестской областях — примерно по 160, в Могилевской — 145.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе и Глубокская птицефабрика, Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий».

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».

Как пытались решить проблему

Несколько десятков тысяч человек попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства).

Если точнее, то на начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

«Неуплата работодателями взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на 7 рублей в месяц за каждый год «потерянного» стажа, а в отдельных случаях — к лишению работников права на трудовую пенсию, — отмечалось в обосновании к законопроекту. — Работник не может нести риски, связанные с неплатежеспособностью нанимателя. Но в указанных организациях (которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). — Прим. TUT.BY) фактически бремя риска предпринимательской деятельности перераспределяется на работника в виде неуплаты страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда».

В Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда. Однако идеи раскритиковали бизнес-союзы, в итоге от этого возможного нововведения отказались. Одна из причин — эта мера может «отрицательно повлиять на инвестиционный климат и рейтинг Беларуси».

Альтернативу, как решить проблему с неплательщиками страховых взносов в ФСЗН, по всей видимости, пока не нашли.