40 дней после расстрела Александра Тарайковского. Елена Тарайковская: Я все еще жду его

Поздно вечером 10 августа в Минске на улице Пушкинской погиб протестующий. Его звали Александр Тарайковский, ему было 34 года.

Александр Тарайковский работал предпринимателем, делал автомобильные шторки, имел свой сайт hober.by.









Фото раненого Тарайковского опубликовало АР





10 августа 2020 года в 20:00 Тарайковский вернулся с прогулки домой с дочерью. Он очень возмущался, что людей задерживают. Узнал, что около станции метро «Пушкинская» собираются люди, и сказал жене, что поедет в свою квартиру в этом районе. В 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что едет домой. И все – связь прервалась.





Минск, пр-т Пушкина, фото Еврорадио





У 34-летнего Александра Тарайковского осталась жена и трехлетняя дочь.

Его жена узнала о смерти Александра вечером 12 августа.





По версии МВД, в руках Тарайковского сработало взрывное устройство. Однако очень скоро в сети появились множественные видео, как силовики практически в упор расстреливают Александра Тарайковского, который с поднятыми руками стоит перед шеренгой силовиков. Никакого взрывного устройства.





«Белорусский партизан» побеседовал с Еленой Тарайковской.





- Я искала мужа два дня. Вечером 10 августа муж ушел, а утром, когда проснулась, поняла, что его нет, почувствовала, что случилась беда. Отвела ребенка в садик. Была растеряна: куда идти, где искать его? Поехала сначала во Фрунзенский РОВД, потом – в Московский РОВД, потом – на Окрестина, с Окрестина, как только прошел слух, что могли отвезти в Жодино, я с волонтерами поехала на Жодино. Вернулась с Жодино. Параллельно сестра сидела на телефоне и пыталась узнать хоть что-то.

На второй день снова поехала по РОВД, на Окрестина. Потом поехала в больницу скорой помощи, спрашиваю: в морге вообще можно узнать имя погибшего по приметам? Я пошутила, потому что была уверена: муж никогда в жизни не взял бы оружие в руки, а МВД сообщало, что в руках у погибшего было взрывное устройство.

В итоге вечером следователь позвонил отцу, со мной связалась журналистка (оставляли заявку, что пропал человек) – вот так и узнали.





- Как вам, вашим детям дались 40 дней, прошедшие со дня убийства?





- Тяжело, конечно. Особенно трехлетней дочке – она папина дочка, плачет.





- Так вы еще и не сообщили младшей, что папа погиб?





- Сказала. Мы ходили к психологу, потому что я вообще не знала, что делать в таких ситуациях – говорить, не говорить. Первое время скрывали правду от нее, потом ходили к врачу. Ребенок интуитивно чувствует, что что-то не то, что-то происходит, а ей не говорят. Я сказала ей правду, пыталась объяснить, чтобы она не ждала своего папу. Но она еще в таком возрасте, что не осознает произошедшего, задает вопросы, пытается понять – тяжело. Все равно просит: позвони папе, я хочу к папе, прямо сейчас – случаются истерики.





- Сколько младшей дочке?





-Три года. С одной стороны, я обязана заботиться о ней, что меня отвлекает, а с другой – я переживаю и свою. Потерю, и ее горе – на меня легла двойная ноша.





- Как восприняли вашу трагедию, соседи, друзья, знакомые?





- Соседи по дому были в курсе, но, как бы это сказать… Мы это не обсуждали. С близкими людьми - сестрой, подругой; соседи – кто-то подходил, выражал соболезнование, помощь предлагал. На детской площадке, когда играем с детьми, стараемся эту тему не затрагивать и вести себя, как обычно. У меня соседка пенсионного возраста, ходит на все акции солидарности, очень поддерживает. Сразу после похорон мы уезжали на неделю из города.

В школе, где учится старшая дочка от первого брака, только недавно узнали – фамилии разные. В садике тоже в курсе, вижу, воспитатели стали относиться к нам более лояльно, видно, тоже переживают. В общем, негатива я не чувствую – все поддерживают.





- Страшно…





- Я жалею, что его не остановила.

Какие-то хлопоты: постоянно надо куда-то бежать, что-то решать. Наверное, я все еще осознать не могу, все еще жду его.





- Расследуют ли «правоохранительные органы» убийство вашего мужа?





- Следователь сразу сказал, что проверка, скорее, всего, будет проводиться максимальный срок – три месяца. Поэтому периодически звонит, задает уточняющие вопросы, - пока, говорит, идет проверка.





- Я так понимаю, муж был единственным кормильцем в семье. Как выживаете без него?





- Я продолжаю его дело, пока не официально. Я буду продолжать его дело: шторки, ремонт – он меня всему научил, мы работали вместе.

«Это умышленное убийство»

Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», следователь прокуратуры (1994-1998) отвечает на вопросы «Белорусского партизана».





Прошло 40 дней со дня гибели Александра Тарайковского, однако уголовное дело по факту убийства до сих пор не возбуждено. Неужели насильственная смерть человека не является основанием к возбуждению уголовного дела по факту убийства?





- Если бы этот человек погиб при других обстоятельств, а не во время мирного протеста граждан, не согласных с результатами выборов президента – дело было бы возбуждено в тот же день по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство).

Сам факт смерти не отрицает следственный комитет, но не возбуждает уголовное дело. Убийство человека - это одно из самых страшных преступлений человечества, которое должно расследоваться объективно, всесторонне и полно. А тут получается, что за 40 дней родственники не знают, как и кто причинил смертельное ранение? Дела нет, а значит, нет потерпевших и невозможно требовать компенсации от виновной стороны за убийство человека.

Считаю, что в рамках проверки материала по факту смерти Тарайковского, как сейчас проводит следственный комитет – мы до истины не докопаемся. Вероятно, что следователи будут затягивать процесс возбуждения уголовного дела по политическим мотивам.





- Есть много видео в интернете, где Тарайковский стоит перед вооруженными людьми и ничем им не угрожает. Вы, как бывший ветеран в Афганистане, как считаете: убитый представлял угрозу сотрудникам правоохранительных органов?





- На всех видео хорошо виден, как Тарайковский стоит напротив вооруженного спецназа МВД и не делает никаких движений в их сторону. В руках ничего у него нет. Мало того, мы видим, что он руки вверх поднял и показал им, что опасности он не представляет. На войне не стреляли в противников, если он сдавался. Из разных источников видеоматериалов видно, что есть конкретные люди, которые прицельно стреляли в Александра, т.е. это не случайные выстрелы. Поэтому однозначно, что здесь есть все признаки умышленного убийства.

В данном случае следственный комитет обязан был давно возбудить уголовное дело по факту убийства и установляться виновных лиц.





- Как долго следователи могут решать о возбуждении уголовного дела?





- Как таковых сроков нет, но проблема состоит в том, чем дальше от тех событий, тем сложнее будет устанавливать всех очевидцев, свидетелей, проводить сложные экспертизы - и в целом это не будет способствовать раскрытию преступления и наказанию виновных.





- Вы сказали, что, не признавая вдову потерпевшей по делу, она не может потом предъявить иск к правоохранительным органам за убийство мужа?





- Всё верно. Требовать компенсацию за смерть человека можно, если будет возбуждено уголовное дело, будут установлены и осуждены виновные, то только в этом случае можно предъявлять претензии к виновной стороне.





- Если же жену убитого признают потерпевшей по делу, есть ли какая судебная практика о компенсация за убийство человека?





- Всё зависит от обстоятельств дела. Еще в 1999 году мы с профессором права Михаилом Пастуховым определяли сумму, которую надо было предъявить за смерть людей на станции метро «Немига», где из-за халатности силовиков, погибло 53 человека и более 400 граждан получили травмы, но вот тогда нами была установлена сумма в 55 тысяч долларов США за гибель человека.

Надеюсь, что всё же следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку есть все основания начать полноценное предварительное расследование по установлению всех обстоятельств убийства Тарайковского и привлечения виновных к уголовной ответственности.



