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Красота – страшная сила. Женщины отбили байкера от силовиков

19.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один субботний инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции.

Фото: РИА новости

Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.
 
 
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Один субботний инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции.
 
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