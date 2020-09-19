"Белые лебеди" установили мировой рекорд дальности полета без пересадок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь" установили в субботу мировой рекорд по дальности беспересадочного полета, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации", - рассказал Кобылаш.

Он уточнил, что летчики провели в воздухе 25 часов и пролетели более 20 тысяч километров. По словам генерал-лейтенанта, такой длительности полета на самолетах подобного класса раньше не достигал никто.

По информации Минобороны РФ, два "Белых лебедя" пролетели над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей. Самолеты произвели три дозаправки в воздухе с помощью шести "грузовиков" Ил-78.

Командовали экипажами генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Предыдущий рекорд также был установлен самолетами Ту-160 – в 2010 году они провели в воздухе без пересадок 24 часа и 24 минуты.

В Минобороны уточнили, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. На отдельных этапах "Белых лебедей" сопровождали иностранные самолеты.