Вместо Умани – Пинск: как хасиды встречают Новый год в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне иудейский мир начал отмечать Новый, 5781-й год. До этого более полутора тысяч паломников-хасидов застряли на белорусско-украинской границе – они приехали из Израиля и хотели отметить праздник в украинском городе Умань, но их не пустили в страну из-за эпидемической ситуации.

Тогда паломники вернулись в Беларусь , чтобы отметить Рош ха-Шан. Часть из них приехала в Бобруйск , многие отправились в Пинск. Здесь им организовали временный лагерь во дворе еврейской школы-интерната. Помощь оказало МЧС Беларуси – хасидам предоставили палатки, одеяла, матрасы и пищу.

Еду паломникам готовили повара-волонтеры, молитвы происходили в спортзале школы.

Жители города относятся к гостям из Израиля с гостеприимством – даже таксисты не "накручивают" цены.

5781-й год по иудейскому календарю наступил 18 сентября после 19:00. Ортодоксальный еврей должен соблюсти требования кашрута и встретить его по правилам. Всего в Беларусь в эти дни прибыло около 3,5 тысяч хасидов.

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