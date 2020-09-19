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Вместо Умани – Пинск: как хасиды встречают Новый год в Беларуси
19.09.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне иудейский мир начал отмечать Новый, 5781-й год. До этого более полутора тысяч паломников-хасидов застряли на белорусско-украинской границе – они приехали из Израиля и хотели отметить праздник в украинском городе Умань, но их не пустили в страну из-за эпидемической ситуации.
© Sputnik / Анна Нефедова
Тогда паломники
Еду паломникам готовили повара-волонтеры, молитвы происходили в спортзале школы.
Жители города относятся к гостям из Израиля с гостеприимством – даже таксисты не "накручивают" цены.
5781-й год по иудейскому календарю наступил 18 сентября после 19:00. Ортодоксальный еврей должен соблюсти требования кашрута и встретить его по правилам. Всего в Беларусь в эти дни прибыло около 3,5 тысяч хасидов.
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Более тысячи хасидов, которые не попали в украинскую Умань на празднование Нового года, вернулись в Беларусь. Смотрите на фото, как обустроили свой временный быт в...
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