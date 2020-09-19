ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко: В Польше и Литве находится около 800 беженцев из Беларуси

19.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находится, по разным оценкам, около 500 белорусских беженцев, в Литве, по сведениям организации «Дапамога», — около 300, сообщил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, бывший дипломат Павел Латушко, который в 2002—2008 годах был послом Беларуси в Польше.

«Сегодня около Бяла-Подляски встретился с беженцами из Беларуси (Минск, Новополоцк, Гродно и др.). Белорусы, которых выдавливают из страны за их мнение, которым угрожают и заводят уголовные дела без оснований», — написал 19 сентября Латушко в своем телеграм-канале.

«Местные власти со своей стороны делают многое, чтобы им помочь: предоставляют убежище, питание и проживание. Но есть и нерешенные проблемы: недостаток информации. Тех, кто приехал без виз, волнует долгий срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал по гуманитарной визе, — неопределенный статус. На сегодняшний день и те, и другие не могут легально работать», — отметил политик.

Он сообщил, что обсудит эти вопросы на встречах с представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также с премьер-министром Польши и властями Литвы.

Сам Латушко из-за угрозы ареста 2 сентября выехал за границу.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находится, по разным оценкам, около 500 белорусских беженцев, в Литве, по сведениям организации «Дапамога», —...
 
Новости дня
Новости разные
 
40 дней после расстрела Александра Тарайковского. Елена Тарайковская: Я все еще жду его
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика