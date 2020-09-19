Латушко: В Польше и Литве находится около 800 беженцев из Беларуси

В Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находится, по разным оценкам, около 500 белорусских беженцев, в Литве, по сведениям организации «Дапамога», — около 300, сообщил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, бывший дипломат Павел Латушко, который в 2002—2008 годах был послом Беларуси в Польше.

«Сегодня около Бяла-Подляски встретился с беженцами из Беларуси (Минск, Новополоцк, Гродно и др.). Белорусы, которых выдавливают из страны за их мнение, которым угрожают и заводят уголовные дела без оснований», — написал 19 сентября Латушко в своем телеграм-канале.

«Местные власти со своей стороны делают многое, чтобы им помочь: предоставляют убежище, питание и проживание. Но есть и нерешенные проблемы: недостаток информации. Тех, кто приехал без виз, волнует долгий срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал по гуманитарной визе, — неопределенный статус. На сегодняшний день и те, и другие не могут легально работать», — отметил политик.

Он сообщил, что обсудит эти вопросы на встречах с представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также с премьер-министром Польши и властями Литвы.

Сам Латушко из-за угрозы ареста 2 сентября выехал за границу.