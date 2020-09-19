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Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

19.09.2020 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четветьфинале турнира в Риме — 6:3, 3:6, 4:6.


Reuters

Виктория Азаренко уверенно провела первый сет, выиграв его со счетом 6:3. Увы, со второй партии у белоруски начались проблемы на своей подаче. Мугуруса регулярно делала брейки, что позволило ей с зеркальным счетом выиграть второй сет.

В заключительной партии и Гарбинье, и Виктория вновь крайне неудачно действовали на своей подаче. Мугуруса сделала три брейка, причем решающий в девятом гейме. Испанка оставалось лишь не позволить сопернице сделать брейк, что ей успешно удалось — 6:4.

Ранее Виктория Азаренко поочередно одолела Винус Уильямс, Софью Кенин и Дарью Касаткину.

 
 
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Виктория Азаренко проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четветьфинале турнира в Риме - 6:3, 3:6, 4:6.
 
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