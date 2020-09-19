Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четветьфинале турнира в Риме — 6:3, 3:6, 4:6.



Reuters

Виктория Азаренко уверенно провела первый сет, выиграв его со счетом 6:3. Увы, со второй партии у белоруски начались проблемы на своей подаче. Мугуруса регулярно делала брейки, что позволило ей с зеркальным счетом выиграть второй сет.

В заключительной партии и Гарбинье, и Виктория вновь крайне неудачно действовали на своей подаче. Мугуруса сделала три брейка, причем решающий в девятом гейме. Испанка оставалось лишь не позволить сопернице сделать брейк, что ей успешно удалось — 6:4.

Ранее Виктория Азаренко поочередно одолела Винус Уильямс, Софью Кенин и Дарью Касаткину.