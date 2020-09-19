Грибной сезон в Беларуси: как набрать полное лукошко и не заблудиться

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Набрать грибов и не потеряться. Походы в лес за дарами природы иногда заканчиваются поисковыми операциями. Так, в Беларуси на помощь грибникам спасатели выезжают больше десятка раз в сутки. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова убедилась.

Самый желанный трофей грибника отправляется в лукошко. Алексей Нечай ходит в лес каждый день, после работы. Собирает грибы с азартом и быстро, через полчаса корзина полная. Говорит: надо знать места. У каждого вида есть свое любимое.

«Боровик любит моховые места. Я нахожу их в основном в молодом ельнике. Хотя говорят, что грибы любят свет, а там немного темно. Там он крепче, чем на солнце, не червивый», – делится грибник.

Фотографии лисичек, моховиков, маслят. В соцсетях – своя грибная лихорадка. Полные лукошки набирают по несколько тысяч лайков. А предприимчивым грибникам приносят деньги.

Урожай хороший, и конкуренция на рынках высокая. Цены разнятся. Килограмм боровиков можно купить как за 14 долларов, так и вдвое дешевле.

«Спрос на белый гриб. Ценность и полезность гриба плюс чистота Витебщины делают свое дело», – сказала продавец Ольга Ольховская.

Нередко искать приходится самих грибников. Наталья Инбулаева хорошо ориентируется в любимом лесу, но в выходные поехала на новое место. Набрала грибов, ягод, а обратную дорогу не нашла. Блуждала три часа и вышла к болоту. Спас мобильный телефон.

«У меня был новый телефон, я еще им не особо умело пользовалась. Сотрудники МЧС мне объясняли, что нажимать, какая там навигация. Когда нас засекли со спутника, сказали не покидать этого места», – вспоминает Наталья Инбулаева.

За сутки спасатели по 14 раз выезжают на поиски грибников. Пока обошлось без трагических последствий. Больше всего людей потерялось на севере страны в Витебской области. Там почти половина территории в густых зарослях. Поэтому спасатели рекомендуют брать в лес не только корзину и нож.

«Возьмите с собой небольшой запас воды, еды. Обязательно медикаменты, если вы их постоянно принимаете. Очень хорошим помощником будет свисток. Если вы потеряетесь и силы быстро покинут, то его можно использовать вместо крика», – сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси Диана Железняк.

Если погода позволит, грибной сезон продлится как минимум до середины октября. Опята и вешенки будут расти до самых заморозков.