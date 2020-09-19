ГТК прокомментировал ситуацию на границе: таможня не допустит в страну запрещенных и ограниченных товаров

"Количество транспортных средств, следующих через таможенную границу, традиционно возрастает в выходные дни. С учетом существующих тенденций белорусская таможня предпринимает все возможные меры по недопущению ввоза в страну запрещенных и ограниченных товаров, товаров по заниженной стоимости с целью уклонения от уплаты таможенных платежей", - сказали в ГТК.





Сейчас в среднем белорусские таможенники в час оформляют от 280 до 320 грузовиков. Вместе с тем имеющиеся ресурсы позволяют принимать на 30% больше в случае ритмичной подачи грузовиков сопредельной стороной.













"На неоднократные обращения белорусской стороны по ускорению таможенных операций и подаче большего количества автомобилей литовская сторона так и не предприняла необходимые меры в полном объеме. Мы надеемся на понимание коллег и принятие с их стороны исчерпывающих мер в данном вопросе", - подчеркнули в ГТК.