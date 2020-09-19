БАТЭ расстается с главным тренером

Источник материала: Tut.by

Борисовский БАТЭ расстанется со своим главным тренером Кириллом Альшевским. Об этом сообщают телекомментатор Владислав Татур и газета «Прессбол» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БАТЭ сейчас имеет одинаковое количество очков с лидирующим в чемпионате Беларуси солигорским «Шахтером».

При этом борисовчане проиграли в квалификации к Лиге Европы софийскому ЦСКА (0:2), выбыв из турнира уже после одной игры.

Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года, сменив на этой должности Алексея Багу.

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