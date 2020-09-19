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БАТЭ расстается с главным тренером
Источник материала: Tut.by
Борисовский БАТЭ расстанется со своим главным тренером Кириллом Альшевским. Об этом сообщают телекомментатор
При этом борисовчане
Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года, сменив на этой должности Алексея Багу.
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Борисовский БАТЭ расстанется со своим главным тренером Кириллом Альшевским. Об этом сообщают телекомментатор Владислав Татур и газета «Прессбол».
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