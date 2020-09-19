|
БАТЭ расстается с главным тренером
Источник материала: Партизан
По
Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы, уступив во 2-м квалификационном раунде софийскому ЦСКА (0:2). В чемпионате Беларуси борисовчане идут вровень с лидирующим в таблице "Шахтером".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям pressball.by, главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в ближайшее время покинет свой пост.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)