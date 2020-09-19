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БАТЭ расстается с главным тренером

19.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям pressball.by, главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в ближайшее время покинет свой пост.



Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы, уступив во 2-м квалификационном раунде софийскому ЦСКА (0:2). В чемпионате Беларуси борисовчане идут вровень с лидирующим в таблице "Шахтером".
 
 
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По сведениям pressball.by, главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в ближайшее время покинет свой пост.
 
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