|
Три мировых рекорда установили в Сочи во время 25-часовой игры в футбол
Источник материала: Партизан
Три необычных мировых рекорда по футболу установили в Сочи во время беспрерывного двадцати пятичасового матча, который проходил с 18 на 19 сентября.
"Сразу три не имеющих мировых аналогов рекорда установили в курортной столице России. Первый - по массовой непрерывной двадцати пятичасовой игре в футбол; второй - беспрерывное участие в двадцати пятичасовом футбольном марафоне легенд российского футбола - Алексея Смертина и Игорь Принь и третий рекорд - самое большее количество участников футбольного матча: в формате 7х7 сыграли 1802 человека", -
Он отметил, что двадцать пять часов, сменяя друг друга, на футбольное поле вышли воспитанники спортивных школ курорта, любители и профессионалы футбола.
"Три мировых рекорда зарегистрировал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов", - подчеркнул спортивный директор.
Он отметил, что "в Сочи состоялся первый в мире футбольный ультрамарафон".
По словам Фунтякова, параллельно с основным суточным розыгрышем прошли соревнования среди любительских команд города на Кубок главы города Сочи Алексея Копайгородского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три необычных мировых рекорда по футболу установили в Сочи во время беспрерывного двадцати пятичасового матча, который проходил с 18 на 19 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)