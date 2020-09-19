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Три мировых рекорда установили в Сочи во время 25-часовой игры в футбол

19.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три необычных мировых рекорда по футболу установили в Сочи во время беспрерывного двадцати пятичасового матча, который проходил с 18 на 19 сентября.

"Сразу три не имеющих мировых аналогов рекорда установили в курортной столице России. Первый - по массовой непрерывной двадцати пятичасовой игре в футбол; второй - беспрерывное участие в двадцати пятичасовом футбольном марафоне легенд российского футбола - Алексея Смертина и Игорь Принь и третий рекорд - самое большее количество участников футбольного матча: в формате 7х7 сыграли 1802 человека", - сообщил "Интерфаксу" спортивный директор ультрамарафона Владислав Фунтяков в субботу.

Он отметил, что двадцать пять часов, сменяя друг друга, на футбольное поле вышли воспитанники спортивных школ курорта, любители и профессионалы футбола.


"Три мировых рекорда зарегистрировал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов", - подчеркнул спортивный директор.

Он отметил, что "в Сочи состоялся первый в мире футбольный ультрамарафон".

По словам Фунтякова, параллельно с основным суточным розыгрышем прошли соревнования среди любительских команд города на Кубок главы города Сочи Алексея Копайгородского.
 
 
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Три необычных мировых рекорда по футболу установили в Сочи во время беспрерывного двадцати пятичасового матча, который проходил с 18 на 19 сентября.
 
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