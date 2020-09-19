|
Список задержанных на женском марше в Минске увеличился до 320 человек
Источник материала: Навiны
К 20:30 список задержанных во время
Среди них девять мужчин и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, которая доставлена в УВД Советского района.
В списке также 73-летняя Нина Багинская, ее задержали и отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.
Массовые задержания произошли возле молодежного центра «Айсберг» на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.
По последним данным правозащитников, задержанных постепенно начинают выпускать, сообщает БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 20:30 список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 320 человек, сообщает правозащитный сайт
|
Свежие газеты
Архив (Разное)