Список задержанных на женском марше в Минске увеличился до 320 человек

К 20:30 список задержанных во время женского марша в Минске увеличился до 320 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Среди них девять мужчин и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, которая доставлена в УВД Советского района.

В списке также 73-летняя Нина Багинская, ее задержали и отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.

Массовые задержания произошли возле молодежного центра «Айсберг» на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.

По последним данным правозащитников, задержанных постепенно начинают выпускать, сообщает БелаПАН.