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Почему молчит Захарова, когда в Беларуси избивают людей? МИД России счел приглашение Тихановской на завтрак с министрами стран ЕС вмешательством в дела Беларуси

19.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что этим приглашением, а также резолюцией Европарламента о непризнании Лукашенко избранным президентом Евросоюз «раскачивает лодку» в Беларуси.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — говорится в сообщении Захаровой (цитата по ТАСС).


фото: Александр Щербак/ТАСС
 
 
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что этим приглашением, а также резолюцией Европарламента о непризнании Лукашенко избранным...
 
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