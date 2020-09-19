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БТ: задержанный Степан Латыпов хотел отравить милиционеров

19.09.2020 22:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях возле мурала на улице Червякова был задержан Степан Латыпов. Затем в его квартире провели обыск, а на мужчину завели уголовное дело. Сегодня в эфире Белтелерадиокомпании заявили, что белорус немеревался использовать ядовитые вещества против милиции. Об этом телеканалу сообщили в МВД.

В эфире сообщили, что директор частной фирмы, по данным министерства, организовал незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ под видом товаров народного потребления, а также закупил препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин.

— Вскрылось и то, что главный герой этой нечистой истории является одним из координаторов и активных участников массовых беспорядков в Минске. Кроме того, через интернет-мессенджеры, социальные сети лично он занимается сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации власти и органов управления, сотрудников милиции, организовывает несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики и муралов.

С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов. В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы «зашлись блевотиной», — заявил неназванный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси.

БТ: задержанный Степан Латыпов хотел отравить милиционеров

Как сообщили в МВД, Степан Латыпов арестован по статье «Организация массовых беспорядков». По поручению Следственного комитета в рамках уголовного дела по фактам массовых беспорядков в Минске проводятся обыски в транспорте и на складах, принадлежащих коммерсанту.

Напомним, о Степане Латыпове мы писали в прошлом году. Степан родом из-под Иваново. Когда-то он отучился в Лондоне, а потом вернулся на родину и занялся довольно необычным бизнесом — борьбой с борщевиком.

— Это микробизнес, я в нем за всех: и за водителя, и за грузчика, и за ремонтника, и за технолога. Вот сегодня сломался опрыскиватель — я поехал, купил скотч и отремонтировал, — рассказывал нам белорусский оптимист. — Я здесь не царь, это не мой бизнес, а просто наше общее дело. Я у пацанов как конунг у викингов: пока народ доволен, я за главного. Стал по-свински себя вести — скинут меня и выберут нового конунга.

 
Теги: Минск
 
 
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На днях возле мурала на улице Червякова был задержан Степан Латыпов. Затем в его квартире провели обыск, а на мужчину завели уголовное дело. Сегодня в эфире...
 
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