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На «Гродно Азоте» снова остановился один из цехов. На заводе рассказали, что произошло

20.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Над одним из цехов «Гродно Азота» сегодня снова заметили факел, который обычно можно наблюдать при сбросе технологического газа и запуске установки. На предприятии сообщили TUT.BY, что сегодня во второй половине дня возникли проблемы в работе цеха «Аммиак-3», сейчас его запускают, работа находится на завершающей стадии.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На предприятии рассказывают, что в субботу около 17.53 произошла остановка цеха «Аммиак-3». Это произошло «из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз.105-J».

— Это повлекло остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха. При этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания. Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас (резервный путь. — Прим. ред.), и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций. В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим.

На «Гродно Азоте» уточняют, что работа других цехов предприятия нарушена не была и осуществлялась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался.

Напомним, 15 сентября на «Гродно Азоте» были проблемы в работе двух цехов — «Аммиак-3» и «Карбамид-4», они были связаны с техническими сбоями.

— В цеху «Аммиак-3» около 18.30 на одной из установок вышел из строя датчик уровня, из-за чего произошла остановка системы. Выпуск продукции на время остановки работы системы не прекращался, так как аммиак поставлялся из хранилища, — поясняли на предприятии.

На предприятии также с 18 сентября производят ремонтные работы в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-3». А в цеху «Аммиак-3» ремонт был этим летом, после чего его вводили в эксплуатацию в середине июля. «В ходе этого может возникнуть известный для химиков и непривычный для простых горожан факел или, как его еще называют гродненцы, „зарево“, — предупреждали на предприятии. — Розжиг факела необходим при проведении пусковых операций и предусмотрен технологической схемой и промышленным технологическим регламентом цеха. Гореть факел по технологии может до семи суток, никакой угрозы городу, экологии и жителям нет». Так на предприятии утилизируют технологический газ.

 
Теги: Гродно
 
 
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Над одним из цехов «Гродно Азота» сегодня снова заметили факел, который обычно можно наблюдать при сбросе технологического газа и запуске установки. На...
 
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