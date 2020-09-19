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На «Гродно Азоте» снова остановился один из цехов. На заводе рассказали, что произошло
Источник материала: Tut.by
Над одним из цехов «Гродно Азота» сегодня снова заметили факел, который обычно можно наблюдать при сбросе технологического газа и запуске установки. На предприятии сообщили TUT.BY, что сегодня во второй половине дня возникли проблемы в работе цеха «Аммиак-3», сейчас его запускают, работа находится на завершающей стадии.
На предприятии рассказывают, что в субботу около 17.53 произошла остановка цеха «Аммиак-3». Это произошло «из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз.105-J».
— Это повлекло остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха. При этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания. Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас (резервный путь. — Прим. ред.), и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций. В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим.
На «Гродно Азоте» уточняют, что работа других цехов предприятия нарушена не была и осуществлялась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался.
Напомним, 15 сентября на «Гродно Азоте»
— В цеху «Аммиак-3» около 18.30 на одной из установок вышел из строя датчик уровня, из-за чего произошла остановка системы. Выпуск продукции на время остановки работы системы не прекращался, так как аммиак поставлялся из хранилища, — поясняли на предприятии.
На предприятии также с 18 сентября производят ремонтные работы в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-3». А в цеху «Аммиак-3» ремонт был этим летом, после чего его вводили в эксплуатацию в середине июля. «В ходе этого может возникнуть известный для химиков и непривычный для простых горожан факел или, как его еще называют гродненцы, „зарево“, —
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Над одним из цехов «Гродно Азота» сегодня снова заметили факел, который обычно можно наблюдать при сбросе технологического газа и запуске установки. На...
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