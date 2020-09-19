После уличного концерта задержаны Александр Помидоров и Lesley Knife (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером белорусский музыкант Александр Помидоров дал бесплатный концерт в тихом зеленом уголке на Ангарской. Это было похоже на уютный квартирник или «лесник». Точные координаты «сцены» держались в тайне, чтобы прийти туда могли только свои. Вместе с Александром на концерте был вокалист легендарной группы Gods Tower Владислав Новожилов, больше известный как Lesley Knife. Вскоре после концерта музыканты были задержаны.

Об этом Onliner сообщили очевидцы. Телефон Помидорова сейчас недоступен, связаться с Владиславом тоже не удалось.

Позже информацию о задержании Помидорова Onliner подтвердили в милиции. Сейчас музыкант находится в РУВД Заводского района. О задержании Новожилова в социальных сетях рассказала его жена.