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«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

20.09.2020 06:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в районе 15:00 белоруски начали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Колонна примерно из двух тысяч человек пошла по городским улицам. В районе комплекса «Айсберг» появились силовики в оливковой и черной форме, они начали задерживать собравшихся. Официальную информацию о количестве задержанных в милиции пока не озвучили, однако в списках не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» уже больше 300 человек, и число продолжает расти.

Московское РУВД

Вечером возле столичных отделений милиции начали собираться близкие задержанных. Возле РУВД Московского района сейчас так. Волонтеры принесли горячий чай и воду. Девушки рассказывают, что во Фрунзенском РУВД сейчас находится около 40 человек, а девочку из Заводского недавно вывели к машине скорой помощи.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Позже к собравшимся вышел сотрудник, который зачитал фамилии тех задержанных, которые, вероятнее всего, будут ночевать на Окрестина. «Но это не точно. В Октябрьском отпустили всех», — сказал милиционер.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Из здания одна за одной выходят девушки. Брюнетку по имени Марина задержали на улице Якуба Колоса и автозаке отвезли в Московское РУВД.

— Нам сказали: «Сами пойдете и все будет хорошо». Обращались достойно, ничего плохого не скажу. Протокол не составляли, только постановление. Описали все вещи и все, — рассказывает Марина. — Сказали, что если я в будущем буду где-то замечена (не знаю где), то будут какие-то последствия. А автозаке нас 27 человек было.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Вызывали по одному на протоколирование вещей, потом мы давали показания и подписывать протоколы (если хотим). Обязательно нужно было фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев. Мне сказали, что посадят на Окрестина, если отпечатки не сдам. А в остальном все хорошо, — говорит Алина. — Спрашивали, есть ли с собой запрещенная символика и знаки отличия. Мы говорили, что нет, и нам верили.

Вообще, забавно это все. С нами в актовом зале посадили девушку, которую по пьяни задержали. Лисица ее зовут. Такие шутки, такие каламбуры — невероятно! Она подняла настрой всем нам. Мы ухахатывались. Мы по ней скучаем на самом деле. Не сдаемся!

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)
«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)
«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Октябрьское РУВД

Возле Октябрьского РУВД тоже стоит несколько десятков человек. Жители соседних домов уже привычно несут воду, чай и кофе. Информация о том, что отсюда уже отпустили всех задержанных не подтвердилась.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Говорим с молодым человеком, которого зовут Влад. Он ждет сестру и подругу своего брата.

— За последние полчаса только одного человека отпустили. Насколько я понимаю, там сейчас около 30 человек. Те, кто выходил, говорят, что все происходит корректно. Только говорили про одну девушку, которая отказалась давать показания, — ее оставили для дополнительных разбирательств.

Выходящие из дверей милиции девушки говорят, что обходились с ними вежливо, по этой части вопросов к милиционерам у них не осталось.

— Они нас прижимали, хвост все сокращался и сокращался, а потом нас отвели в автозак. Тех, кто сопротивлялся, отводили в какой-то особенный автозак. Там было около сорока человек. Обращались они нормально — и там, и уже тут. потом разрешили взять батончики и бананы, которые некоторые брали с собой, — рассказывает Анна. — Тех, кто отказывался говорить под протокол, вероятно, повезут на Окрестина.

Тем временем на сайте «Вясны» уже 334 человека. Мужских имен в списке почти нет. Официальной информации о количестве задержанных все еще нет.

Советское РУВД

На улице сильно похолодало, но многие задержанные все еще находятся на улице — их можно разглядеть через забор. Собравшиеся у стен девушки говорят, что за воротами стоят около двадцати человек.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

— Мы не успели ничего сделать. Кто-то начал кричать «Бегите», мы спрятались в «Васильках». Девочек оцепили, а они просто пели песню. Загнали всю толпу и начали грузить, — сквозь слезы рассказывает Инна. — Потом автозаки заполнились, они всех выгрузили и снова вернулись. Во второй раз вязали более жестко. 

— Я опоздала и попросила своего мужа просто вместе со мной прокатиться по городу, чтобы найти девочек. Мы подъехали, вышли и сразу приехал ОМОН. Муж остался там, у него все мои вещи остались, — продолжает вторая Инна (у девушек одинаковые имена). — Сейчас уже девять тридцать, а мужа моего забрали в пять. Он все это время стоит на улице в той же позе! Мы просим отвести их внутрь и вызвать врача. Есть человек в шортах, есть девушки. Мне успели сказать, что их в организации обвиняют...

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Ближе к 22 часам людям разрешили узнать, есть ли среди задержанных их близкие. По словам собравшихся, за все это время из РУВД выпустили всего пять человек. У дверей выстроилась длинная очередь.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Стало известно о задержании Анны Сиротиной. Как рассказали нам подруги актрисы, в последние годы она живет в Израиле. Несколько дней назад она приехала в Беларусь, чтобы посетить могилы родственников.

«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Кроме того, сообщается о задержании главы «Арт-Корпорейшн» и организатора фестивалей TeART и «Лістапад» Анжелики Крашевской. По словам очевидцев, находится в РУВД и сотрудница посольства Великобритании в Минске Инна Ромашевская.

Официальной информации о количестве задержанных пока не появилось.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в районе 15:00 белоруски начали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Колонна примерно из двух тысяч человек пошла по городским улицам. В районе...
 
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