«Муж пятый час стоит на улице в одной позе». В списках задержанных на женском марше больше 300 человек (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня в районе 15:00 белоруски начали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Колонна примерно из двух тысяч человек пошла по городским улицам. В районе комплекса «Айсберг» появились силовики в оливковой и черной форме, они начали задерживать собравшихся. Официальную информацию о количестве задержанных в милиции пока не озвучили, однако в списках не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» уже больше 300 человек, и число продолжает расти.

Московское РУВД

Вечером возле столичных отделений милиции начали собираться близкие задержанных. Возле РУВД Московского района сейчас так. Волонтеры принесли горячий чай и воду. Девушки рассказывают, что во Фрунзенском РУВД сейчас находится около 40 человек, а девочку из Заводского недавно вывели к машине скорой помощи.





Позже к собравшимся вышел сотрудник, который зачитал фамилии тех задержанных, которые, вероятнее всего, будут ночевать на Окрестина. «Но это не точно. В Октябрьском отпустили всех», — сказал милиционер.





Из здания одна за одной выходят девушки. Брюнетку по имени Марина задержали на улице Якуба Колоса и автозаке отвезли в Московское РУВД.

— Нам сказали: «Сами пойдете и все будет хорошо». Обращались достойно, ничего плохого не скажу. Протокол не составляли, только постановление. Описали все вещи и все, — рассказывает Марина. — Сказали, что если я в будущем буду где-то замечена (не знаю где), то будут какие-то последствия. А автозаке нас 27 человек было.





Вызывали по одному на протоколирование вещей, потом мы давали показания и подписывать протоколы (если хотим). Обязательно нужно было фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев. Мне сказали, что посадят на Окрестина, если отпечатки не сдам. А в остальном все хорошо, — говорит Алина. — Спрашивали, есть ли с собой запрещенная символика и знаки отличия. Мы говорили, что нет, и нам верили.

Вообще, забавно это все. С нами в актовом зале посадили девушку, которую по пьяни задержали. Лисица ее зовут. Такие шутки, такие каламбуры — невероятно! Она подняла настрой всем нам. Мы ухахатывались. Мы по ней скучаем на самом деле. Не сдаемся!













Октябрьское РУВД

Возле Октябрьского РУВД тоже стоит несколько десятков человек. Жители соседних домов уже привычно несут воду, чай и кофе. Информация о том, что отсюда уже отпустили всех задержанных не подтвердилась.





Говорим с молодым человеком, которого зовут Влад. Он ждет сестру и подругу своего брата.

— За последние полчаса только одного человека отпустили. Насколько я понимаю, там сейчас около 30 человек. Те, кто выходил, говорят, что все происходит корректно. Только говорили про одну девушку, которая отказалась давать показания, — ее оставили для дополнительных разбирательств.

Выходящие из дверей милиции девушки говорят, что обходились с ними вежливо, по этой части вопросов к милиционерам у них не осталось.

— Они нас прижимали, хвост все сокращался и сокращался, а потом нас отвели в автозак. Тех, кто сопротивлялся, отводили в какой-то особенный автозак. Там было около сорока человек. Обращались они нормально — и там, и уже тут. потом разрешили взять батончики и бананы, которые некоторые брали с собой, — рассказывает Анна. — Тех, кто отказывался говорить под протокол, вероятно, повезут на Окрестина.

Тем временем на сайте «Вясны» уже 334 человека. Мужских имен в списке почти нет. Официальной информации о количестве задержанных все еще нет.

Советское РУВД

На улице сильно похолодало, но многие задержанные все еще находятся на улице — их можно разглядеть через забор. Собравшиеся у стен девушки говорят, что за воротами стоят около двадцати человек.





— Мы не успели ничего сделать. Кто-то начал кричать «Бегите», мы спрятались в «Васильках». Девочек оцепили, а они просто пели песню. Загнали всю толпу и начали грузить, — сквозь слезы рассказывает Инна. — Потом автозаки заполнились, они всех выгрузили и снова вернулись. Во второй раз вязали более жестко.

— Я опоздала и попросила своего мужа просто вместе со мной прокатиться по городу, чтобы найти девочек. Мы подъехали, вышли и сразу приехал ОМОН. Муж остался там, у него все мои вещи остались, — продолжает вторая Инна (у девушек одинаковые имена). — Сейчас уже девять тридцать, а мужа моего забрали в пять. Он все это время стоит на улице в той же позе! Мы просим отвести их внутрь и вызвать врача. Есть человек в шортах, есть девушки. Мне успели сказать, что их в организации обвиняют...





Ближе к 22 часам людям разрешили узнать, есть ли среди задержанных их близкие. По словам собравшихся, за все это время из РУВД выпустили всего пять человек. У дверей выстроилась длинная очередь.





Стало известно о задержании Анны Сиротиной. Как рассказали нам подруги актрисы, в последние годы она живет в Израиле. Несколько дней назад она приехала в Беларусь, чтобы посетить могилы родственников.





Кроме того, сообщается о задержании главы «Арт-Корпорейшн» и организатора фестивалей TeART и «Лістапад» Анжелики Крашевской. По словам очевидцев, находится в РУВД и сотрудница посольства Великобритании в Минске Инна Ромашевская.

Официальной информации о количестве задержанных пока не появилось.