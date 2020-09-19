В Минске вновь прошел женский марш. Более 360 человек задержано

Источник материала: Ежедневник

фото Радио Свобода

Число задержаний в ходе регулярно проводимых по субботам в белорусской столице женских маршей растет.

19 сентября в Минске прошел женский «Блестящий» марш. Представительницы прекрасного пола украшали себя блестками и другой блестящей атрибутикой. Впрочем, это не помешало им принести собой много бело-красно-белых флагов, зонтов и других предметов. Начался «Блестящий марш» около 15.00 около Комаровского рынка. Оттуда женщины прошли по улицам Веры Хоружей и Максима Богдановича до площади Бангалор. Затем они свернули на улицу Сурганова.

Колонну приветствовали автомобилисты и байкеры.





Фото TUT.BY

Задержания женщин начались на пересечении Сурганова и Якуба Колоса. Омоновцы попытались задержать столько участниц марша, что они просто не помещались в автозаки.





Фото TUT.BY

Однако это не помешало укомплектовать свои машины участницами мирного марша под завязку. В ряде случаев задержания проводились жестко. Несколько человек потеряли сознание и для них пришлось вызывать «скорую помощь».





Фото TUT.BY

По данным правозащитников, в ходе акции в Минске задержано более 360 человек. Многие были выпущены в субботу вечером, однако это не означает, что белорусская фемида не захочет их привлечь к ответственности по различным статьям КОАП.





Фото Радио Свобода