Nexta обещал - Nexta сделал. После задержаний 19 сентября опубликованы данные белорусских силовиков?

пишет "МБХ медиа". Отмечается, что база сотрудников МВД стала доступна "благодаря кибер-партизанам". Канал обещает и дальше публиковать данные при продолжении задержаний. В списке содержатся ФИО сотрудников милиции, даты рождения, отделения МВД, в которых они служат, а также звания и должности,"МБХ медиа".





заявили в NEXTA. Отдельно канал опубликовал подробные данные семи офицеров спецназа МВД "Алмаз", вплоть до указания домашних адресов. Организация Conflict Intelligence Team высказывала предположение, что бойцы этого подразделения могли стрелять по Александру Тарайковскому, который стал первой жертвой силового разгона протестов после президентских выборов в Беларуси. "Добро пожаловать в круговую поруку. За преступления одного будут отвечать все, раз все молчат", -в NEXTA.













Ранее Telegram-канал призвал силовиков увольняться из органов, чтобы "не принимать преступления режима на себя", и предупредил, что "спрятаться за балаклавами не получится". На канале отметили, что белорусский режим превращает силовые органы "в анонимные бандформирования", прямо приказывая "действовать за рамками закона, беспределить".







