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Nexta обещал - Nexta сделал. После задержаний 19 сентября опубликованы данные белорусских силовиков?

20.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live опубликовал личные данные более 1 тысячи силовиков после массовых задержаний на женском марше в Минске. "Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что база сотрудников МВД стала доступна "благодаря кибер-партизанам". Канал обещает и дальше публиковать данные при продолжении задержаний. В списке содержатся ФИО сотрудников милиции, даты рождения, отделения МВД, в которых они служат, а также звания и должности, пишет "МБХ медиа".

Отдельно канал опубликовал подробные данные семи офицеров спецназа МВД "Алмаз", вплоть до указания домашних адресов. Организация Conflict Intelligence Team высказывала предположение, что бойцы этого подразделения могли стрелять по Александру Тарайковскому, который стал первой жертвой силового разгона протестов после президентских выборов в Беларуси. "Добро пожаловать в круговую поруку. За преступления одного будут отвечать все, раз все молчат", - заявили в NEXTA.



Ранее Telegram-канал призвал силовиков увольняться из органов, чтобы "не принимать преступления режима на себя", и предупредил, что "спрятаться за балаклавами не получится". На канале отметили, что белорусский режим превращает силовые органы "в анонимные бандформирования", прямо приказывая "действовать за рамками закона, беспределить".
 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live опубликовал личные данные более 1 тысячи силовиков после массовых задержаний на женском марше в Минске. "Неделю назад...
 
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