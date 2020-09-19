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Схемы движения автобусов изменятся из-за ремонта на Партизанском проспекте

20.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Схемы движения некоторых автобусов изменятся из-за ремонта дороги на Партизанском проспекте в Минске, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".

Ремонтные работы по четной стороне Партизанского проспекта будут проводиться в воскресенье 20 сентября на протяжении дня. В связи с этим схемы движения городского общественного транспорта претерпят следующие изменения:

  • автобусы маршрута №70 в направлении АС "Автозаводская" будут ходить по улицам Жилуновича, Народной, Кулешова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки "Станция метро "Партизанская" по улице Жилуновича, в обратном направлении – по улицам Кулешова, Васнецова, Грекова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки "Кинотеатр Комсомолец";
  • автобусы маршрута №59 в направлении ДС "Чижовка" будут двигаться по Партизанскому проспекту, улицам Жилуновича, Народной, Кулешова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки "Станция метро "Партизанская" по улице Жилуновича, в обратном направлении – по улицам Кулешова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки "Кинотеатр Комсомолец".

Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и продумывать свой маршрут заранее.

 
Теги: Минск
 
 
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Ремонт дорожного полотна будут проводить по четной стороне Партизанского проспекта в воскресенье на протяжении дня.
 
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