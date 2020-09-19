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Схемы движения автобусов изменятся из-за ремонта на Партизанском проспекте
20.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Схемы движения некоторых автобусов изменятся из-за ремонта дороги на Партизанском проспекте в Минске, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".
Ремонтные работы по четной стороне Партизанского проспекта будут проводиться в воскресенье 20 сентября на протяжении дня. В связи с этим схемы движения городского общественного транспорта претерпят следующие изменения:
Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и продумывать свой маршрут заранее.
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Ремонт дорожного полотна будут проводить по четной стороне Партизанского проспекта в воскресенье на протяжении дня.
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