ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенники назвали причину появления очередей грузовиков на границе

20.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал возрастающие к выходным очереди из фур на границе.

"Количество транспортных средств, следующих через таможенную границу, традиционно возрастает в выходные дни", - сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

© Sputnik / Валерий Мельников
"Даже кило кофе не провезешь". Таможня усилила контроль на границе

Там уточнили, что таможня предпринимает все возможные меры по недопущению к ввозу в республику запрещенных товаров, а также продукции с заниженной стоимостью для уклонения от таможенных платежей.

По информации ГТК, в среднем в час белорусские таможенники оформляют от 280 до 320 большегрузов. Причем ресурсы в пунктах пропуска позволяют принимать на 30% больше машин, но это уже зависит от скорости работы на сопредельной стороне. В частности, проблемы периодически возникают на белорусско-литовской границе.

"На неоднократные обращения белорусской стороны по ускорению таможенных операций и подаче большего количества автомобилей, литовской стороной так и не были предприняты необходимые меры в полном объеме", - рассказали в ГТК.

Таможенники отметили, что надеются на понимание коллег и принятие исчерпывающих мер в данном вопросе.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники таможни неоднократно обращались к литовской стороне с просьбой ускорить оформление большегрузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ расстается с главным тренером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика