Таможенники назвали причину появления очередей грузовиков на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал возрастающие к выходным очереди из фур на границе.

"Количество транспортных средств, следующих через таможенную границу, традиционно возрастает в выходные дни", - сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

Там уточнили, что таможня предпринимает все возможные меры по недопущению к ввозу в республику запрещенных товаров, а также продукции с заниженной стоимостью для уклонения от таможенных платежей.

По информации ГТК, в среднем в час белорусские таможенники оформляют от 280 до 320 большегрузов. Причем ресурсы в пунктах пропуска позволяют принимать на 30% больше машин, но это уже зависит от скорости работы на сопредельной стороне. В частности, проблемы периодически возникают на белорусско-литовской границе.

"На неоднократные обращения белорусской стороны по ускорению таможенных операций и подаче большего количества автомобилей, литовской стороной так и не были предприняты необходимые меры в полном объеме", - рассказали в ГТК.

Таможенники отметили, что надеются на понимание коллег и принятие исчерпывающих мер в данном вопросе.

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