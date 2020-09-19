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"Блестящий марш" женской солидарности: акция протеста в Минске – видео
20.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Женский марш начался в районе Комаровского рынка. Участницы несанкционированной акции в эту субботу подготовили блестящие плакаты, боа, головные уборы с пайеткми и сделали макияж с блестками. Силовики к акции протеста тоже подготовились заранее – вдоль улицы Якуба Коласа они согнали автозаки и автобусы.
По пути участниц мирного марша поддерживали автомобилисты и мотоциклисты. Первые – сигналили, вторые – проехали рядом с колонной с флагами.
© Sputnik / Виктор Толочко
Одновременно с женской акцией в нескольких районах Минска проходили небольшие митинги и марши районов.
Участницы
В ходе акции, по данным ГУВД Мингорисполкома, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии". Многие были сопровождены в территориальные РУВД. Правозащитники "Весны" сообщают о более 140 задержанных в ходе "Женского марша".
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В субботу в столице Беларуси состоялся оппозиционный "Женский марш", его участницы были одеты в яркую и блестящую одежду. Акция проходила мирно, однако не обошлось...
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