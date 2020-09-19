"Блестящий марш" женской солидарности: акция протеста в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Женский марш начался в районе Комаровского рынка. Участницы несанкционированной акции в эту субботу подготовили блестящие плакаты, боа, головные уборы с пайеткми и сделали макияж с блестками. Силовики к акции протеста тоже подготовились заранее – вдоль улицы Якуба Коласа они согнали автозаки и автобусы.

По пути участниц мирного марша поддерживали автомобилисты и мотоциклисты. Первые – сигналили, вторые – проехали рядом с колонной с флагами.

Одновременно с женской акцией в нескольких районах Минска проходили небольшие митинги и марши районов.

Участницы "Блестящего марша" прошли от Комаровского рынка в сторону улицы Богдановича, скандируя различные лозунги. Оттуда колонна с бело-красно-белыми флагами, зонтами, плакатами и транспарантами направилась к площади Бангалор и двинулась вдоль улицы Сурганова. У бизнес-центра "Европа" и торгового центра "Айсберг" бойцы внутренних войск и ОМОН провели ряд задержаний. На акции протеста завели в автозак и известную белорусскую активистку Нину Багинскую. Однако позже женщину отпустили.

В ходе акции, по данным ГУВД Мингорисполкома, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии". Многие были сопровождены в территориальные РУВД. Правозащитники "Весны" сообщают о более 140 задержанных в ходе "Женского марша".

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