Сегодня — День работников леса

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Зеленые золотом образно называют лес. Это кладезь древесины, природных даров, кислорода, объект хозяйствования и место отдыха. И чтобы не иссякли все эти блага, в зеленом храме должен быть хозяин — заботливый, рачительный и мудрый. Высокая миссия возложена на лесоводов — растить лес, ухаживать за ним и оберегать. И кажется символичным, что свой праздник они отмечают золотой осенней порой.



В преддверии профессиональной даты лучших представителей структурных подразделений чествовали в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении. В числе награжденных мастер леса Лосвидского лесничества Владимир Иванский (на снимке). Его почти 40-летнее служение зеленому другу отмечено нагрудным знаком отличия Министерства лесного хозяйства «30 лет безупречной службы в государственной лесной охране Республики Беларусь». Обратите внимание: ключевое слово — безупречной. Таким образом, Владимир Иванович нынче пополнил свою копилку наград, в которой хранятся грамоты разного уровня, благодарности, именные часы, юбилейная медаль.

Профессию Иванский выбрал еще будучи школьником на малой родине в Докшицком районе. Учительница биологии обратила внимание на увлеченность подростка предметом и посоветовала Полоцкий лесной техникум. После его окончания Владимир был направлен на работу в Глубокский опытный лесхоз, но вскоре молодого специалиста призвали на службу в армию. В Глубокое он уже не вернулся, поехал в Витебск вслед за Ольгой, с которой вместе учились в Полоцке и позже поженились. Девушка работала бухгалтером в Лосвидском лесничестве, сюда же устроился мастером леса и Владимир, а через 6 лет он принял назначение на должность лесничего. Затем некоторое время возглавлял Пальмин­ское лесничество в Городокском районе, Лужеснянское и вот три года назад вернулся в Лосвидо снова мастером леса. В лесничестве два мастер­ских участка, один из них площадью 2504 га возглавляет Владимир Иван­ский. Он направляет, организовывает, контролирует работу на 4-х лесных обходах, каждый из которых порядка 600 гектаров. Вместе с лесниками мастер в лесу целый день: посещает делянки, следит за заготовкой древесины, сажает лес, участвует во всех мероприятиях по уходу за лесными насаждениями — это прореживание, ликвидация нежелательных пород, очистка от захламленности, благоустройство придорожных полос.





Участок Иванского регулярно выполняет производственные планы по заготовке лесоматериалов круглых, хвойных и лиственных пород. Часть отгружается на товарные станции, часть реализуется организациям и населению. Но, чтобы срубить лес, сначала его нужно посадить и вырастить, на что уходят годы напряженного

труда. Лесовосстановление и уход за посадками — важнейшие задачи для лесоводов. Каждый год изумрудное царство прирастает молодыми саженцами. Этой весной, к примеру, в лесничестве посажено 19 га смешанного леса, в котором преобладают сосна с березой и ель с белоствольной красавицей. Осенью проводятся дополнительные посадки, ведь приживаемость саженцев не везде одинакова.

Большой объем работы представляет благоустройство лесных угодий, очистка от мусора — следов пребывания отдыхающих и рыбаков. На повышение экологической культуры населения и соблюдение правил пожарной безопасности в лесу направлены многочисленные разъяснительно-профилактические акции.

Полно дел в зеленом храме круглый год, но, пожалуй, у каждого лесовода есть своя любимая пора. У Иванского — это ранняя весна, когда оживает природа, и поздняя осень — когда засыпает. Лесную идиллию с ним разделяет жена Ольга Едисеевна, которая 38 лет отработала бухгалтером в Лосвидском лесничестве. Как муж прекрасно ориентируется в лесных лабиринтах, так жена — в гектарах и кубометрах, и профессиональный праздник у супругов один на двоих.

Нина СТОЛЯРЕНКО