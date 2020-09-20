55-летняя Брук Шилдс продемонстрировала фото в купальнике

Источник материала: Tut.by

На днях Брук Шилдс опубликовала в своем Instagram фото в купальнике. Актриса лежит на песке, демонстрируя отличную физическую форму. «Работаем над чем-то особенным с Хеленой Кристенсен. Оставайтесь на связи, скоро поделимся с вами».

Стоит сказать, что не только это фото, но и весь профиль актрисы — отличный мотиватор. Брук отлично выглядит и говорит, что всерьез заниматься собой стала только после 50 лет. «До 50 я даже не думала о процедурах, массаж и специальном уходе для тела».

31 мая актрисе исполнилось 55 лет. Ее карьера началась очень рано, первой работой стало участие в сериале «Слоновая кость». В 1975 году, когда Брук было 10, она приняла участие в откровенной фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press. Эти съемки были произведены с одобрения ее матери. Впоследствии актриса много лет пыталась отсудить у журнала права на эту съемку, но проиграла.



Фото: showtopmodel.ru



Фото: showtopmodel.ru

Уже в 15 лет девушка снялась для обложки Vogue, став самой молодой моделью за историю журнала, работала с Calvin Klein и снималась в провокационных рекламных кампаниях бренда.



Фото: showtopmodel.ru

В 16 она считалась одной из самых популярных мировых моделей. Журнал Time писал, что ее дневной заработок составляет 10 000 долларов.



Фото: showtopmodel.ru

После съемок в фильме «Голубая лагуна» Брук Шилдс стала мировой звездой, несмотря на то, что фильм был крайне низко оценен критиками.

В дальнейшем она снималась в нескольких фильмах, а в период 1996—2000 годов главную роль в сериале «Непредсказуемая Сьюзан», за которую была дважды номинирована на «Золотой глобус» как лучшая актриса телесериала.

Сейчас Брук замужем за режиссером и продюсером Крисом Хенчи, они воспитывают двух дочерей.