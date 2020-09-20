Каскад предписаний и постановлений. Товариществам собственников ЖК, где вывешивали растяжки с флагами, выписывают крупные штрафы (видео)

Источник материала: Onliner На жилой комплекс «Каскад», куда регулярно наведываются силовики и неизвестные в штатском и даже пригоняли коленчатый подъемник МЧС, обрушился каскад рекомендаций, предписаний и постановлений. «В частности, вменяются штрафы по 200 базовых величин как минимум четырем товариществам собственников (всего их в комплексе шесть)», — сообщили нам жильцы. По их словам, претензии касаются, например, нахождения велосипедов и детских колясок «на путях эвакуации», отсутствия кое-где пожарных рукавов и доводчиков у некоторых дверей в лифтовых холлах. Корреспонденты Onliner посмотрели, как проходит мероприятие, которое в Минском городском управлении МЧС называют мониторингом.

«Люди в черном стали приезжать по ночам, а теперь и днем»

За последние недели кто только ни приезжал в ЖК «Каскад»: люди в балаклавах, неизвестные в штатском, сотрудники МЧС, чиновники из администрации Фрунзенского района… Даже коленчатый подъемник пригоняли, чтобы добраться до растяжек с бело-красно-белыми флагами, которые появились между домами.



Минск , ЖК «Каскад», 5 сентября

Минск, ЖК «Каскад», 5 сентября

Минск, ЖК «Каскад», 5 сентября

Минск, ЖК «Каскад», 5 сентября

На вопрос жильцов, что именно нарушено, чиновники отвечали: статья 21.13 Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 21.13 КоАП («Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения»): «Самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений — влекут наложение штрафа в размере от 2 до 15 базовых величин».





Итоги «спецопераций» были разными. Не всегда жильцам удавалось спасти флаги, затащив их через окна в квартиру, но растяжки неизменно вновь появлялись между домами. А на прошлой неделе внимание находившихся во дворе жильцов переключилось на задержание их соседа, и стало совсем не до стягов.

— А потом флаги стали исчезать по ночам, — рассказали нам жильцы «Каскада». — Люди в черном избрали новую, более эффективную тактику. Странно, что это произошло только спустя две недели. Мы думали, догадаются раньше…

В минувшую пятницу, 18 сентября, люди в черном, по словам очевидцев, появились на территории жилого комплекса днем, напугав жильцов и прохожих, находившихся во дворе. Неизвестные передвигались бегом, и несколько человек, увидев это, решили побыстрее покинуть место проведения «спецоперации».

С товариществ собственников пытаются взыскать по 200 базовых величин. И это, вероятно, еще не все…

— За последние недели «Каскад» посещали представители разных ведомств, — сообщили нам жильцы комплекса. — Как нам стало известно от председателей товариществ собственников, итогом стал ворох постановлений и рекомендаций. По некоторым вменяются крупные штрафы.

По нашей информации, с товариществ собственников пытаются взыскать по 200 базовых величин (5400 рублей). И это, вероятно, еще не все.

В распоряжении Onliner оказался один из таких документов. Это постановление, составленное государственным инспектором Фрунзенского района города Минска по пожарному надзору Вячеславом Савковичем. В нем сказано, что 7 сентября при проверке одного из домов (№16 по улице Скрыганова) установлено нарушение законодательства о пожарной безопасности, а именно:

пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода частично не укомплектованы пожарными рукавами и стволами;

допускается размещение строительного мусора, имущества жильцов на путях эвакуации, а также в нишах коридора;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей лифтовых холлов;

устройства, автоматически закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери, находятся в неисправном состоянии.







О чем речь? Мы попросили председателя товарищества собственников прокомментировать вменяемые нарушения.

— Обнаружилось, что на некоторых этажах отсутствовали пожарные рукава (все здания выше 13-го этажа оборудованы противопожарным водопроводом), — объясняет Андрей Евсеенко. — Дома были сданы сравнительно недавно, еще не везде закончен ремонт, и мы подозреваем, что часть имущества была похищена. Двери подъездов нередко бывают открыты из-за того, что завозят стройматериалы, выносят строительный мусор и прочее. В такой ситуации уследить за сохранением имущества во всех нишах, люках и технологических отверстиях сложно.

Что касается строительного мусора и имущества на путях эвакуации, то эти явления, по словам представителя товарищества собственников, имеют не массовый, а единичный характер. В качестве иллюстрации он демонстрирует предписание МВД (жилой комплекс, напомним, за последние недели посещали представители разных ведомств). В нем сказано, что в подъезде одного из домов во вспомогательном помещении 1-го, 2-го, 5-го и 6-го этажей обнаружены велосипеды, детская коляска, самокат.

На наш взгляд, этот зафиксированный факт свидетельствует о масштабе и опасности выявленных нарушений.





— В самой высотной части дома (25-этажной башне) находятся лифтовые холлы, — продолжает Андрей Евсеенко. — Замок изнутри должен иметь так называемый «барашек», с помощью которого можно открыть дверь. Они присутствовал не везде по причине вандализма. Также кое-где не было доводчиков дверей.

Ставить свою подпись в постановлении председатель ТС отказался. Он уже обратился к юристам и намерен обжаловать данный документ. В первую очередь он удивлен суммой: это максимальный размер штрафа по статье 23.56 КоАП, по которой составлено постановление.

Статья 23.56 КоАП («Нарушение законодательства о пожарной безопасности»): «Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до 200 базовых величин».

Подъезд, еще подъезд…

А пока юристы готовятся отбиваться от прежних претензий, на территории комплекса снова появились люди в форме. В четверг, 17 сентября, проходил очередной мониторинг, как называет процедуру пресс-служба городского управления МЧС. Корреспондентам Onliner удалось поприсутствовать на этом мероприятии.

Отметим, что подполковник в форме МЧС был настроен миролюбиво и не возражал, когда журналисты присоединились к мониторингу одного из домов.

Журналистские впечатления после посещения одного из шести домов комплекса такие: ЖК после сдачи в эксплуатацию не утратил цивильные признаки — подъезды довольно аккуратные, на некоторых этажах размещены объявления с просьбой не курить, а в лифте греческого производства даже предусмотрена возможность включить принудительную вентиляцию.

— Зная, что придет очередная комиссия, мы обратились к жильцам «Каскада» в Telegram-чате, просили убрать мусор с лестничных площадок, велосипеды, коляски, даже коврики у дверей, — говорит Дмитрий Шаханов, один из наиболее активных жильцов комплекса, который также решил поучаствовать в мониторинге.



Председатель одного из товариществ собственников ЖК «Каскад» Елена Симоненко и представитель МЧС







Но, увы, прислушались не все. На полу техэтажа одного из подъездов подполковник МЧС обнаружил старую одежду.

— Мне кажется, тут кто-то спал, — он достал телефон, чтобы сделать фото. — Все горючие материалы убирайте…

Впоследствии в соседних подъездах также на верхних этажах, куда вряд ли кто-то заглядывает, обнаружились какая-то бочка, шины, старые двери, коробка из-под стиралки… Все это было зафиксировано внимательным сотрудником МЧС.

От себя заметим, что на абсолютном большинстве лестничных клеток не было ни мусора, ни ящиков с картофелем, ни старой мебели. Выявленные случаи — это скорее исключение. Однако они, безусловно, попадут в итоговый отчет.













Еще одна ремарка эмчеэсовца касалась дверей, установленных в общем тамбуре.

— Все изменения — через проектную документацию, — снова активировал камеру смартфона представитель МЧС.

Чем дальше мы продвигались вглубь комплекса, тем больше вопросов задавал подполковник: где наивысшая точка ЖК, насколько тепло в квартирах зимой, что такое горизонтальная разводка. Напомним, концепция, заявленная застройщиком «Каскада», — это город в городе, локация в масштабе Минска.

— А это что? — спросил подполковник, заметив дверь в какое-то техническое помещение возле подъезда.

— Мусорокамера. Там должен быть контейнер, — бодро отчиталась председатель ТС, сопровождавшая сотрудника МЧС во время мониторинга. — Но это помещение используется для других целей. Жильцы выбрасывают мусор в контейнеры, стоящие на специальных площадках.

— Получается мусоропроводы заварены? Значит, пожара там не будет! — обрадовался сотрудник МЧС.





Мониторинг продолжался в том же темпе. В одном из подъездов эмчеэсовец обратил внимание на технологическое отверстие, прикрытое решеткой.

— Система противодымной защиты, — прокомментировал он увиденное. — Кто-то ее испытывает?

— Проводим аэродинамические испытания, — сразу нашлась Елена Симоненко.

— Есть протокол?

— Имеется. С 1 сентября заключен договор с организацией, которая проводит испытания.

Зайдя в следующий подъезд, подполковник обратил внимание на люк, где хранится пожарный рукав (если помните, в постановлении к ним предъявлялись претензии).

— Есть-то есть, но их нужно раз в полгода проверять, — принялся объяснять подполковник. — Видите, он со временем слипается. Вода через него не пойдет. А когда будете разматывать, случится залом…

— Знаю-знаю, раз в полгода эту процедуру нужно проводить, у нас работники уже обучены, — отчиталась председатель ТС.





Потом речь зашла о системе оповещения о чрезвычайных ситуациях «Молния» (таковая в «Каскаде» тоже имеется) и о том, как отслеживается обстановка.

— Диспетчер круглосуточно работает? — продолжал удивляться сотрудник.

В подтверждение его пригласили в диспетчерскую, которая напоминает скорее оперативный штаб: вокруг мониторы, пульты, телефоны…





В башне (наиболее высокой секции дома) внимание сотрудника МЧС привлекли двери в лифтовых холлах (опять-таки вспомните постановление).

— Доводчиков нет? — спросил он, не обнаружив характерной рогулины.

— Пружины находятся в петлях, — торопливо пояснили ему.

— Эти двери противопожарные, — эмчеэсовец снова принялся объяснять детали. — Если что-то вырезается, то нарушается целостность. Второй вопрос. Иногда жильцы устанавливают замки на дверях лифтовых холлов. Объясняйте жильцам, что так быть не должно. В случае пожара лифт опустится вниз, а человек, например ребенок, останется в холле и не сможет выбраться.









Шлагбаумы — вручную!

Во время мониторинга сотрудники МЧС не только посещали подъезды, но также внимательно изучали прилегающую территорию. Как нам рассказали в товариществе собственников, отдельно исследовались шлагбаумы. Они заработали чуть менее года назад (не во всем комплексе, а в некоторых дворах).

— В результате была составлена вот такая рекомендация, — демонстрирует документ председатель ТС Андрей Евсеенко. — В ней предлагается обеспечить возможность ручного открывания. Но дело в том, что это предусмотрено конструкцией, у меня имеется ключ. Кроме того, у товарищества собственников заключен договор с организацией «Парковочное пространство», которая осуществляет круглосуточную диспетчеризацию. То есть в любой момент можно нажать кнопку и связаться со специалистом, который удаленно и оперативно может открыть шлагбаум.





Корреспонденты Onliner обратились к специалистам, которые поставляют и монтируют шлагбаумы в Беларуси не первый год. Они подтвердили, что у данной конструкции имеется возможность ручного открывания. Не меньше удивило их то, что рекомендация составлена, несмотря на наличие договора с круглосуточной диспетчерской службой.











Комментарий МЧС: «На данный момент мониторинг ТС ЖК „Каскад“ еще проводится»

Поскольку на территории жилого комплекса «Каскад» нередко видели людей в эмчеэсовской форме, а постановление, предполагающее уплату крупного штрафа, составлено должностными лицами данного ведомства, мы обратились за комментариями в Минское городское управление МЧС.

Нас интересовало несколько вопросов. Во-первых, почему МЧС выдвигает рекомендации по обеспечению возможности ручного открытия шлагбаума?

Во-вторых, почему такие частые проверки коснулись именно ЖК «Каскад»? Есть ли статистика о том, что в данном комплексе происходили чрезвычайные ситуации? Если да, то какого характера? Были ли погибшие и пострадавшие в результате ЧС?

В-третьих, что говорит статистика Минского городского управления МЧС? В каких жилых домах, кварталах, районах наиболее часто фиксируются возгорания? Ранее говорилось, что самой распространенной причиной пожаров в жилом секторе является курение в нетрезвом виде в постели. Что-то изменилось?

В-четвертых, ранее был объявлен мораторий на проведение проверок. Касается ли он процедур, проводимых сотрудниками МЧС в ЖК «Каскад»?

В-пятых, в отношении как минимум четырех ТС ЖК «Каскад» составлены протоколы и наложены штрафы в размере 200 базовых величин. Почему выписываются максимальные штрафы? С чем связаны такие жесткие меры?

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, которой мы адресовали данные вопросы, в ответ сообщила дословно следующее:

«В соответствии с пунктом в 8 Правил пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25.03.2020 №13, при механизированном открывании шлагбаумов на придомовую территорию многоквартирного жилого дома они должны иметь возможность ручного открывания.

Это необходимо для беспрепятственного проезда аварийно-спасательной техники в случае чрезвычайной ситуации, пожара или любого другого происшествия. Любая заминка при следовании к месту вызова подразделений увеличивает время работы подразделений, а соответственно, и время на спасение жильцов этого жилого комплекса. В то время как работники МЧС могли бы спасать жильцов ТС ЖК < …> они будут искать иной способ попасть к людям, которым в это время нужна помощь, и будут тратить время на то, чего сейчас можно не допустить.

На данный момент еще проводится мониторинг ТС ЖК „Каскад“. Вся необходимая документация будет вручена по окончании его проведения в соответствии с действующим законодательством. А далее ТС могут действовать в соответствии с законодательством».

Действительно ли современные жилые комплексы в центре столицы являют собой угрозу пожарной безопасности? Нам не удалось найти ответ на этот вопрос, зато на сайте Белстата получилось обнаружить общие данные по пожарам (кроме лесных) в Беларуси за последние годы.

Судя по ним, в 2019-м в двухмиллионном Минске было зарегистрировано 305 пожаров, а в Минской области — 1446, то есть в 4,7 раза больше. Причиненный ущерб также существенно отличается.



Белстата Скриншот с сайта

То, что мониторинг жилого комплекса продолжается, нам подтвердили председатели товариществ собственников «Каскада». По их информации, предписаний, постановлений и штрафов, вероятно, будет еще больше. Прощаясь с сотрудником МЧС, они уже привычно спрашивают: «Опять 200 базовых?» В ответ звучит: «Я не принимаю решение, но наш адрес вы уже знаете…»