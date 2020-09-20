Это провал! Как 3D-телевизоры и Windows 8 оказались никому не нужны (видео)

Источник материала: Onliner Помните, как несколько лет назад производители убеждали нас в необходимости «расширить горизонты восприятия» с помощью новенького 3D-телевизора? Примерно в это же время Microsoft выкатила «невероятно инновационную» Windows 8. Сегодня вы не найдете в продаже ни одного телевизора с поддержкой 3D, а о «плиточной» версии Windows вспоминают разве что с содроганием. Как получилось так, что передовая, на первый взгляд, технология, а также потенциально самая популярная в мире ОС для ПК были отвергнуты пользователями?

Никому не нужный 3D

Объемная картинка в вашем телевизоре (или вообще на любом дисплее) — это то, без чего не обходятся фантазии о будущем. В 2010-м мы были уверены, что будущее наступило, когда его особо и не ждали. Внезапно 3D-телевизоры стали реальностью, а мы даже сначала не могли в это поверить.

Виной всему, конечно, «Аватар» — фильм, который спас белорусские кинотеатры: они вдруг оказались востребованными. Может, вы и сами стояли в километровых очередях за билетами в «Киев» — первый в Минске 3D-кинотеатр, где крутили невиданное чудо от Джеймса Кэмерона. Следующий год в кои-то веки вывел отечественную индустрию кинопроката на самоокупаемость.





В остальном мире был не меньший ажиотаж. «Аватар» собрал безумную по киношным меркам кассу (больше $2 млрд) и до сих пор удерживает первенство в списке самых кассовых фильмов. Он же задал моду на формат 3D, который тут же взяли в оборот производители телевизоров. В конце концов, если объемное кино так заходит в кинотеатрах, то будет невероятно здорово получить то же самое дома! Да, но… нет.

Первые массовые телевизоры с поддержкой 3D появились в 2010 году, аккурат по следам «Аватара». Стоили такие модели дорого, но уже через год-два цена технологии значительно снизилась, и с 3D выходил примерно каждый третий телевизор. Ради удешевления точки входа в мир домашней объемной картинки многие производители не комплектовали модели очками для просмотра такого контента. Неудивительно, ведь пара современных активных очков могла стоить как четверть телевизора.

Сегодня сложно в это поверить, но тогда, 8—10 лет назад, абсолютное большинство телевизоров обладали разрешением HD или Full HD, их диагональ редко превышала 55 дюймов, а о HDR, смарт-функциях и подключении к интернету можно было разве что мечтать (подключиться к сети порой было можно, но фактически лишь для обновления прошивки) — зато с 3D! Вся реклама и все маркетинговые кампании того времени были направлены на то, чтобы убедить зрителя, какое же ему привалило счастье — развалившись на диване смотреть контент с объемными фигурками.

Время шло, но очень скоро оказалось, что покупателям даром не сдался 3D. Где-то в 2012-м свой 3D-телевизор купил и я. За восемь лет так ни разу не посмотрел на нем ни одного 3D-фильма. Вероятно, схожий сценарий пользования телеприемником был характерен и для большинства других покупателей. Почему же попытка внедрить 3D в домашнюю обстановку с треском провалилась?

Причин много, и почти все они бытовые. Одно дело, когда ты собираешься в кинотеатр и готов почти без движения просидеть в кресле пару часов, и совсем другое, когда к таким ограничениям надо привыкать, лежа дома на диване. Кто захочет напяливать дурацкие очки?

Кроме того, телевизор с диагональю 40—55 дюймов и близко не мог создать эффект присутствия, сравнимый с огромными экранами кинотеатров. К тому же не забываем о контенте. Нет, топовые блокбастеры в 3D благополучно выпускались на Blu-ray, а вот с пиратским копиями, которые до сих пор у нас так любят, была засада. Наконец, хватало жалоб на самочувствие: закружившаяся голова и тошнота не способствовали развитию любви к формату.

Пик 3D-телевизоров пришелся на 2012—2014 годы. Тогда на каждой презентации новинок прежде всего подчеркивалось, насколько лучше и красочнее стала технология. Казалось даже, что объемное изображение — это главная и единственная сфера, которую будут развивать производители. Однако совсем скоро шумиха вокруг формата стала затихать. Оказалось, что покупателям куда важнее диагональ экрана, высокая четкость картинки с высоким разрешением, а также HDR и смарт-функции.

Если в 2013 году телевизоры с 3D занимали около четверти рынка, то в 2016-м — менее 8%. В том же году компании Samsung и Philips заявили о прекращении производства 3D-приемников. В качестве причин такого решения производители назвали небольшое количество трехмерного контента, низкий спрос и высокие затраты на производство. На выставке CES в январе 2017 года не было представлено ни одного телевизора с поддержкой 3D. А совсем скоро от технологии отказались еще два крупных игрока на рынке — LG и Sony.



Теперь ни один производитель телевизоров даже не вспоминает о 3D

Сегодня ни один производитель, рекламируя свои телевизоры, не подумает завлекать потенциальных покупателей «удивительными возможностями объемного изображения». То, что десять лет назад казалось будущим, осталось в прошлом и вряд ли когда-нибудь вернется.

Кому плиточку? Рождение и крах Windows 8

Сразу после выхода Windows 8 окрестили беспрецедентным провалом и самым неудачным продуктом Microsoft. У компании, как известно, удачные и неудачные ОС регулярно чередуются. Поэтому все пользователи вполне успешной Windows 7 очень настороженно ждали «восьмерку». Оказалось, не зря.





Первые слухи о Windows 8 с какой-никакой конкретикой стали появляться где-то в 2010-м. Тогда же заговорили о принципиально новом интерфейсе платформы и отказе от легендарной кнопки «Пуск». Спустя год слухи подтвердились, а осенью 2012-го Windows 8 наконец-то увидела свет. Но лучше бы она этого не делала.

Проблем было так много, что проще, наверное, назвать, что же у новинки было хорошего. А из хорошего были разве что низкие системные требования, которые оказались даже ниже, чем у предшественницы. В основном Windows 8 обернулась настоящей катастрофой, которую Microsoft пришлось тушить несколько лет.