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Число задержанных на Марше женщин в Минске в субботу достигло 390 человек

20.09.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, с которым власти попытались расправиться большим числом правоохранителей.

Возле ТЦ «Айсберг» в столице произошли массовые задержания, которые проводили сотрудники ОМОНа и люди в оливковой форме и балаклавах.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по состоянию на утро 20 сентября число задержанных участников Марша уже достигло 390 человек. Несколько граждан были задержаны в регионах.

Задержанных в Миске доставляли почти во все РУВД столицы и большинство после составления протоколов об административном нарушении отпустили на свободу. По данным правозащитников не менее 10 человек были доставлены на Окрестина.

Светлана Тихановская назвала произволом массовые ареста женщин.

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков… Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать» - заявила она.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, с которым власти попытались расправиться большим числом правоохранителей.
 
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