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Властям Беларуси нужно проявить сдержанность - представитель Святого Престола
Источник материала: Партизан
Протестующие в Беларуси должны выражать свои требования мирно, а власти – прислушиваться к гражданам и вести себя сдержанно, заявил представитель Святого Престола архиепископ Иван Юркович в Женеве в субботу.
"В поисках мирного решения нынешнего кризиса Святой Престол считает необходимым, чтобы демонстранты выразили свои требования мирно. Властям также необходимо проявлять сдержанность, прислушиваться к голосу своих граждан, оставаться открытыми их справедливым чаяниям, гарантируя полное уважение их гражданских прав и прав человека ", - сказал ватиканский дипломат, слова которого приводит Vatican News.
Таким образом, Святой Престол еще раз призвал к мирному и справедливому урегулированию общественно-политической ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов.
Иерарх отметил, что для снятия напряженности в стране необходим "искренний диалог, отрицание насилия, уважение справедливости и прав".
Архиепископ Юркович пожелал, чтобы встречи и обсуждения с гражданскими и церковными властями привели к "более глубокому пониманию церковной миссии Церкви и той роли, которую она играет в содействии социальному примирению и национальной сплоченности".
"Апостольский Престол, желая мирного и скорейшего разрешения нынешней напряженности, остается открытым для любых дальнейших обсуждений, которые могут принести необходимый мир", - заявил он.
Специальная дискуссия о ситуации в Беларуси проходила в Женеве в ходе 45-й сессии Совета по правам человека ООН.
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Протестующие в Беларуси должны выражать свои требования мирно, а власти – прислушиваться к гражданам и вести себя сдержанно, заявил представитель Святого...
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