Властям Беларуси нужно проявить сдержанность - представитель Святого Престола













"В поисках мирного решения нынешнего кризиса Святой Престол считает необходимым, чтобы демонстранты выразили свои требования мирно. Властям также необходимо проявлять сдержанность, прислушиваться к голосу своих граждан, оставаться открытыми их справедливым чаяниям, гарантируя полное уважение их гражданских прав и прав человека ", - сказал ватиканский дипломат, слова которого приводит Vatican News.





Таким образом, Святой Престол еще раз призвал к мирному и справедливому урегулированию общественно-политической ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов.

Иерарх отметил, что для снятия напряженности в стране необходим "искренний диалог, отрицание насилия, уважение справедливости и прав".





Архиепископ Юркович пожелал, чтобы встречи и обсуждения с гражданскими и церковными властями привели к "более глубокому пониманию церковной миссии Церкви и той роли, которую она играет в содействии социальному примирению и национальной сплоченности".





"Апостольский Престол, желая мирного и скорейшего разрешения нынешней напряженности, остается открытым для любых дальнейших обсуждений, которые могут принести необходимый мир", - заявил он.





Специальная дискуссия о ситуации в Беларуси проходила в Женеве в ходе 45-й сессии Совета по правам человека ООН.



