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Экс-премьер Украины: У Лукашенко политическая шизофрения
Источник материала: Партизан
Угрозы, звучащие из уст белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Украины, доказывают его неадекватность. Об этом 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Это паранойя человека, проигравшего выборы. Это политическая шизофрения. Вы только посмотрите на его язык жестов, на то, какой он дерганый. Он-то знает, что сфальсифицировал выборы, знает, что он их проиграл. Он знает, что люди вышли протестовать против него как авторитарного лидера, который незаконно занимает пост президента", – сказал Яценюк.
Из уст Лукашенко прозвучала фраза о готовности защищать Союзное государство, хотя ранее он постоянно настаивал на суверенитете Беларуси, обратил внимание украинский экс-премьер.
"Он имитировал то, что является самостоятельным лидером, а Путин – ну, не более чем временный партнер... Как можно защищать? Исключительно тем, что Россия отправит свои войска на территорию Беларуси. А это – прямая угроза и для национальной безопасности Украины", – считает политик.
Посла Беларуси уже следовало бы вызвать в МИД и "отчитать за его президента", провоцирующего противостояние с Украиной, дал совет Яценюк.
По его мнению, голосом Лукашенко говорит президент России Владимир Путин, а отношения между ними сейчас – это калька отношений между Путиным и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем в 2013 году.
"Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. Он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко – уже марионетка", – отметил бывший глава украинского правительства.
Напомним, что 17 сентября Александр Лукашенко сообщил, что распорядился закрыть границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилитьт". Он также обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну". Во всех трех странах эти заявления назвали неадекватными.
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Угрозы, звучащие из уст белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Украины, доказывают его неадекватность. Об этом 18 сентября в программе "Свобода слова...
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