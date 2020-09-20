Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Сегодня православные верующие отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (рождение Девы Марии).

Церковь относит этот праздник к числу двунадесятых (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии). Он отмечается, как день всемирной радости.

Согласно преданию, пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете в семье Йоакима и Анны, которые до 70 лет не имели детей.

Йоаким сорок дней молился в пещере, чтобы Господь подарил им ребенка. Анна однажды пошла в сад, где вскоре ей явился Ангел, заявивший, что она родит дочь, которую необходимо назвать Марией.

Дочь родилась около 15 года до Рождества Христова. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, так как она была предназначена Богом стать матерью Иисуса Христа.

Девочку оберегали от всевозможных бед, ее готовили к великому служению Богу, которое началось в возрасте трех лет.

В этот день запрещается:

ссориться, ругаться, желать кому-либо зла и даже просто кричать на кого-то (особенно это касается близких и родных людей);

любая бытовая работа или работа по дому (нельзя делать генеральную уборку, стирать, готовить, гладить и т.п.), исключение делается лишь для неотложных дел (например, уход за детьми и домашними животными);

смахивать крошки со стола.

Сегодня стоит сходить в церковь и помолиться. По преданию, ни одна молитва в этот день не останется без внимания.

В народе праздник Рождества Пресвятой Богородицы называют еще Осенинами. Это потому, что в этот день восточные славяне отмечали наступление осени. Люди провожали бабье лето, благодарили землю за урожай, готовились к зиме.

В этот день христиане могли позволить себе роскошный стол, а соблюдали пост только тогда, когда праздник приходился на среду или пятницу. На стол обязательно ставили большие корзины с фруктами. Зажиточные крестьяне выносили столы на улицу и делились едой с нуждающимися.

Кроме того, хозяйки не чурались работ в саду, в частности — собирали капусту для зимних заготовок.

На Рождество Пресвятой Богородицы существовало немало примет, которые касались молодежи. В это время девушки и парни водили хороводы на берегах рек, устраивали веселые игры и искали себе пару (считалось, что Матерь Божья поможет найти надежного и отзывчивого партнера, с которым можно будет прожить всю жизнь).

Также в этот день сжигали старую одежду, а измазанные в пепел руки могли в будущем принести большие доходы.