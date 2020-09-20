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«Многие месседжи Лукашенко, которые можно услышать, на самом деле являются месседжами Кремля»

20.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению народного депутата Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмила Буймистер говорит, что Владимир Путин уже считает Беларусь де-факто новым субъектом Российской Федерации.

«Многие месседжи Лукашенко, которые можно услышать, на самом деле являются месседжами Кремля»

Как заявила она в эфире «Украина 24», комментируя заявление Александра Лукашенко о необходимости «укрепить» границу с Украиной, нардеп подчеркнула, что «анализировать заявления господина Лукашенко нужно», так как это для Украины «яркий показатель, который будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и многие месседжи мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля».

Буймистер полагает, что уже сейчас Кремль считает Беларусь де-факто своим субъектом федерации, а это означает, что «у нас просто увеличится протяженность границы с Россией».

 
 
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По мнению народного депутата Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмила Буймистер говорит, что Владимир Путин уже считает Беларусь...
 
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