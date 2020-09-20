«Многие месседжи Лукашенко, которые можно услышать, на самом деле являются месседжами Кремля»

По мнению народного депутата Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмила Буймистер говорит, что Владимир Путин уже считает Беларусь де-факто новым субъектом Российской Федерации.





Как заявила она в эфире «Украина 24», комментируя заявление Александра Лукашенко о необходимости «укрепить» границу с Украиной, нардеп подчеркнула, что «анализировать заявления господина Лукашенко нужно», так как это для Украины «яркий показатель, который будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и многие месседжи мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля».

Буймистер полагает, что уже сейчас Кремль считает Беларусь де-факто своим субъектом федерации, а это означает, что «у нас просто увеличится протяженность границы с Россией».