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В воскресенье ожидается комфортная погода
Источник материала: Навiны
Сегодня на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Утром местами сгустится туман.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки не...
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