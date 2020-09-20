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В воскресенье ожидается комфортная погода

20.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Утром местами сгустится туман.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C;
  • Витебск +14..+16°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +15..+17°C;
  • Минск +15..+17°C.
 
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Сегодня на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки не...
 
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