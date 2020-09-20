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«В Минске происходит произвол». Тихановская прокомментировала массовые задержания на Женском марше

20.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.

«В Минске происходит произвол». Тихановская прокомментировала массовые задержания на Женском марше

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать».

Напомним, по данным правозащитников, в столице было задержано 390 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.
 
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