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«В Минске происходит произвол». Тихановская прокомментировала массовые задержания на Женском марше
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.
«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать».
Напомним, по данным правозащитников, в столице
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.
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