«В Минске происходит произвол». Тихановская прокомментировала массовые задержания на Женском марше

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, задержанных на сегодняшней акции в Минске.





«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать».