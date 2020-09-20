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Китаец научил аквариумных питомцев играть в футбол – видео

20.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Чем только не займешься от скуки на карантине. Житель китайского города Цзеяна Ян Тяньсинь, например, научил аквариумных рыбок играть в футбол. Теперь они "гоняют" мяч по импровизированному футбольному полю в аквариуме и помогают хозяину набирать подписчиков в TikTok.

Сначала Ян не верил в успех рыбьих тренировок, но потом заметил, что обитателям его аквариума нравится толкать мяч. Потом включилась известная схема дрессировки: рыбка, которая забивала гол, получала корм. Так у чешуйчатых выработался условный рефлекс. Теперь Ян планирует тренировать сразу две команды и в итоге устроить рыбьи соревнования по футболу.

 
 
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Золотые рыбки гоняют мяч по дну аквариума и забивают голы. Этому мастерству их научил китаец Ян Тяньсинь, он расчертил на дне аквариума некое подобие футбольного...
 
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