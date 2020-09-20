Тест для читателей. Военная техника под известными автомобильными марками. Сможете узнать, кто есть кто?

Источник материала: Tut.by

Знаменитые автомобильные бренды известны не только популярными гражданскими моделями. Многие из них в свое время работали над военной техникой, с которой мало кто знаком. Вот и проверим, можно ли распознать под военной личиной марку автопроизводителя.