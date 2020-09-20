«Мы всегда будем частью друг друга». Звезды, которые сохранили хорошие отношения с бывшими

Источник материала: Tut.by

Звездные пары так же, как и обычные, часто расходятся с громкими скандалами, судами и обидами друг на друга. Но есть и те, которые сохраняют отличные отношения после расставания. Сегодняшняя подборка — о них.

Хайди Клум и Сил



Фото: pinterest.com

История знакомства Хайди и Сила началась с расставания: накануне их знакомства в 2004 году беременную Хайди оставил ее тогдашний бойфренд Флавио Бриатторе, бизнесмен и менеджер "Формулы-1". С Силом они случайно столкнулись в лобби отеля, отношения развивались стремительно. В день, когда Хайди рожала дочь Лении, Сил был рядом с ней, прервав свое американское турне. А уже через несколько месяцев сделал Хайди предложение.

У пары родились еще трое общих детей. Через шесть недель после вторых родов Хайди участвовала в дефиле Victoria’s Secret. В одном из интервью Клум сказала, что большая семья была ее мечтой с самого детства, и Сил стал тем человеком, который смог ей это подарить.

Их брак продлился семь лет, их пара считалась одной из самых стильных и ярких в Голливуде. Но в январе 2012 года они выпустили совместное заявление: «Мы ценим семь лет нашего брака, наполненных любовью и счастьем, но после долгих поисков себя мы приняли решение расстаться. Мы глубоко уважаем друг друга и продолжаем друг друга любить». Громкого скандала не случилось, бывшие супруги поддерживают близкие отношения, воспитывают общих детей и часто ужинают со своими новыми избранниками.

Брюс Уиллис и Деми Мур

Брюс и Деми впервые встретились в 1987 году, их роман развивался стремительно, но поскольку оба партнера имели скандальную славу, никто не верил, что они долго пробудут вместе. Тем не менее спустя 4 месяца с начала отношений они решили пожениться. Свадьба состоялась в ноябре 1987 года. Через год у пары родилась первая дочь — Румер, еще через три — Скаут, а в 1994 появилась на свет младшая, Таллула.

Их пару называли одной из самых красивых пар Голливуда, и семья считалась практически образцовой. Но, как выяснилось позже, супруги заключили своеобразное соглашение, целью которого было сохранение семьи. Супруги договорились об уважительном отношении друг к другу, оставив при этом за каждым право на личную жизнь.

На словах все звучало неплохо, но когда СМИ затрубили о романе Брюса с Милой Йовович, начавшемся на съемках «5 элемента», Деми не выдержала и однажды даже приехала на съемочную площадку, чтобы увидеть все своими глазами. Стоит сказать, что и Брюс появлялся на съемках своей жены, когда до него доходили слухи о ее новом романе. Так было на съемках фильма «Призрак» с Деми и Патриком Суэйзи. Уиллис появился на площадке с битой и затеял с Суэйзи драку.

В этой паре супруги стоили друг друга: каждый бросался в новый роман с головой, но после того как страсти утихали, они продолжали жить дальше, сохраняя семью. Но в 2000 году Деми Мур не выдержала и подала на развод. Ей стало понятно, что больше терпеть бесконечные романы мужа она не может, а растущим дочерям нужен отец.

Развод дался обоим непросто, но им удалось сохранить очень близкие и доверительные отношения. Они вместе растили дочерей, были на свадьбах друг у друга, Уиллис утешал Мур после разрыва отношений с Эштоном Катчером.

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Карьера Риз Уизерспун развивалась очень бурно. В 14 лет она уже была популярной, а в 29 получила «Оскар». Но карьерный взлет совпал с крахом первого брака.

В 1997 году на вечеринке по поводу своего дня рождения Риз познакомилась с молодым актером Райаном Филиппом. С того момента они больше не расставались и, как признавались в интервью позже, были уверены, что проживут долгую и счастливую жизнь.

Риз довольно скоро забеременела, и уже через год после рождения первой дочери сыграла в «Блондинке в законе». После этого на актрису посыпались предложения и она сама выбирала, в каких работах будет принимать участие. Филипп не был настолько востребован, как его жена, и проводил время дома с детьми, тогда как Риз летела вверх по карьерной лестнице.

После выхода на экраны фильма «Переступить черту» с Уизерспун в главной роли Филипп не выдержал популярности жены, и их брак распался. Позже Уизерспун расскажет, что для нее развод стал настоящей травмой. Несмотря на то, что они договорились с Филиппом о совместной опеке над детьми, она боялась, что останется матерью-одиночкой безо всякой внешней помощи и поддержки.

Сейчас она признается, что не стала бы ничего менять, несмотря на то, что иногда совершала необдуманные поступки. «Что ты знаешь о жизни, когда тебе 40? А когда тебе 25 и вы решили пожениться и завести детей? Я вышла замуж в 23 года. К 27 у нас было двое детей. Иногда хорошо знать себя и просчитывать результаты своих действий наперед».

Миранда Керр и Орландо Блум

Миранда Керр и Орландо Блум познакомились в 2006 году, практически сразу после переезда Миранды из Сиднея в Нью-Йорк. К тому моменту Блум уже снялся во «Властелине колец» и «Пиратах Карибского моря», был суперзвездой и имел репутацию ловеласа. Миранда не сразу согласилась встречаться с Блумом, тем более что в ее окружении он никому не нравился, прежде всего — ее брату и маме. Мать Миранды считала, что богатый и знаменитый мужчина, привыкший к постоянному женскому вниманию, не будет ценить отношения с ее дочерью и вскоре бросит ее.

В 2010 году Миранда забеременела, вскоре пара поженилась. Брак распался спустя три года после свадьбы и шесть — после начала их отношений. Представитель Блума заявил прессе: «После шести лет, проведенных вместе, они решили официально оформить развод. Несмотря на то, что их брак завершен, как родители своего сына и как настоящая семья, они любят, поддерживают и уважают друг друга». И в этом случае слова «остаться друзьями» были не пустыми. Пару часто застают вместе на совместных прогулках с сыном, они смеются, обнимаются и все еще выглядят как близкие люди. Актер так прокомментировал их развод в одном из интервью: «Мы любим друг друга. Мы семья. Мы будем частью друг друга до конца. В жизни не всегда все идет так, как ты запланировал, но, к счастью, мы взрослые люди. Мы любим и заботимся друг о друге, и больше всего на свете мы любим нашего сына».

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес — женщина яркая и страстная. И романы ее были такими же. Так, за своего давнего друга, певца Марка Энтони, она вышла замуж всего через полгода после разрыва с актером Беном Аффлеком. К моменту начала романа с Лопес Энтони все еще был женат, а под венец повел ее буквально через несколько дней после официального развода с предыдущей женой.

Их отношения Лопес описывает так: «С самого начала наши отношения были бурными, страстными и взрывными, но в них было множество счастливых моментов. В любом браке есть свои сложности, главное — держаться вместе, воплощать общие мечты… В моей семье, когда я росла, развод считался чем-то невероятным, и когда я вышла замуж за Марка, пережив уже два развода и расторгнутую помолвку, мне так хотелось, чтобы это было то, что мне нужно. Марка я считала тем единственным, отцом моих детей, мужчиной, с которым мне хотелось состариться».

В то, что этот брак может распасться, никто не верил. У пары в 2008 году родились двойняшки, и со стороны все выглядело идеально, но, как потом будут говорить близкие к семье люди, Дженнифер не выдержала ревности Марка. Официально пара развелась в 2014 году, хотя разошлись они несколькими годами раньше.

Они до сих пор сохраняют близкие отношения и вместе воспитывают детей, в прессе даже периодически появляются слухи об их воссоединении.