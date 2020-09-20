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В Телеграме опубликованы данные тысячи задерживавших белорусов силовиков

20.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям мирных граждан. Информация о них была получена "благодаря киберпартизанам", сообщил канал в субботу, 19 сентября.

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", - указывается в заявлении. Одновременно создатели Telegram-канала предупредили, что при продолжении задержаний они продолжат массовую публикацию данных о силовиках.

В базе данных указываются фамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности, передает DW.

Кроме того, телеграм-канал опубликовал «личные данные 7 офицеров из «Алмаза».

«А вот и отдельный привет убийцам из «Алмаза». Убийство Тарайковского, стрельба в журналистов. Простреленные руки, ноги, головы. Инвалидность мирных белорусов. Думали мы это просто так оставим?», - говорится в сообщении тг-канала.

 
 
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Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям мирных граждан. Информация о них была получена "благодаря...
 
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