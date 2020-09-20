Историк-ватиканист: Власти Беларуси планомерно развязывают войну с католической церковью

Ситуацию разъяснил историк-ватиканист Алексей Юдин, доцент Центра изучения религий РГГУ:





— Для белорусской власти, очевидно, пройдена уже точка невозврата. И это сейчас раскрывается в самых неприятных, чудовищных, парадоксальных моментах. Власть борется за саму себя. И не желает идти ни с кем на диалог.





Под ударом оказался глава католической церкви Беларуси. Причём он белорус по происхождению. Он долгие годы провёл в Москве.





По характеру и взглядам это боец. Это человек с очень ясным, чётким мировоззрением. И — абсолютно точно — человек народа. Он мне сам говорил, что провластным никогда не был и не будет.





Ему с властью всегда было сложно. Но он выражал мнение общины, в данном случае католической церкви в Беларуси. Он — её голос, её представитель.





Сейчас начинаются какие-то политические игры. И чем дальше, тем больше, страннее, парадоксальнее и чудовищнее.





Кондрусевич даже не диссидент, он не борец с режимом. Он борец за свой народ.





То, что происходит с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем — это ясная иллюстрация открытого, жёсткого конфликта между народом и властью.





Аннулирование паспорта — вообще какое-то безумие. Власть впала в безумие. Это очень неприятно.





- Возможно ли, что ситуация изменится?





— Понятно, что она теперь уже не может не измениться. Если ещё до выборов были какие-то надежды, что всё будет по-старому, то теперь уже по-старому точно не будет. А это потрясение для страны, конечно. И власть отчетливо, шаг за шагом, безумными шагами, ведёт страну к потрясениям.





Католики в Москве помнят, и не только в Москве, в России, митрополита Тадеуша Кондрусевича. И все молитвенно и душевно с ним.





Это не политический конфликт, это война с церковью. Переносясь в какую-то иную перспективу, мы начинаем понимать, что такое на самом деле церковь. И митрополит Тадеуш Кондрусевич — её ясный и чёткий голос. И он не политический игрок, вот что надо подчеркнуть. Он вообще не умеет играть в политику. Это ему чуждо по определению. Он — голос церкви.







