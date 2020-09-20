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Историк-ватиканист: Власти Беларуси планомерно развязывают войну с католической церковью

20.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси аннулировали паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого ранее не пустили домой из Польши несмотря на то, что он — гражданин Беларуси. Власти планомерно развязывают войну с католической церковью. Что это значит? Зачем?

Историк-ватиканист: Власти Беларуси планомерно развязывают войну с католической церковью
Ситуацию разъяснил историк-ватиканист Алексей Юдин, доцент Центра изучения религий РГГУ:

— Для белорусской власти, очевидно, пройдена уже точка невозврата. И это сейчас раскрывается в самых неприятных, чудовищных, парадоксальных моментах. Власть борется за саму себя. И не желает идти ни с кем на диалог.

Под ударом оказался глава католической церкви Беларуси. Причём он белорус по происхождению. Он долгие годы провёл в Москве.

По характеру и взглядам это боец. Это человек с очень ясным, чётким мировоззрением. И — абсолютно точно — человек народа. Он мне сам говорил, что провластным никогда не был и не будет.

Ему с властью всегда было сложно. Но он выражал мнение общины, в данном случае католической церкви в Беларуси. Он — её голос, её представитель.

Сейчас начинаются какие-то политические игры. И чем дальше, тем больше, страннее, парадоксальнее и чудовищнее.

Кондрусевич даже не диссидент, он не борец с режимом. Он борец за свой народ.

То, что происходит с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем — это ясная иллюстрация открытого, жёсткого конфликта между народом и властью.

Аннулирование паспорта — вообще какое-то безумие. Власть впала в безумие. Это очень неприятно.

- Возможно ли, что ситуация изменится?

— Понятно, что она теперь уже не может не измениться. Если ещё до выборов были какие-то надежды, что всё будет по-старому, то теперь уже по-старому точно не будет. А это потрясение для страны, конечно. И власть отчетливо, шаг за шагом, безумными шагами, ведёт страну к потрясениям.

Католики в Москве помнят, и не только в Москве, в России, митрополита Тадеуша Кондрусевича. И все молитвенно и душевно с ним.

Это не политический конфликт, это война с церковью. Переносясь в какую-то иную перспективу, мы начинаем понимать, что такое на самом деле церковь. И митрополит Тадеуш Кондрусевич — её ясный и чёткий голос. И он не политический игрок, вот что надо подчеркнуть. Он вообще не умеет играть в политику. Это ему чуждо по определению. Он — голос церкви.
 
 
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В Беларуси аннулировали паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого ранее не пустили домой из Польши несмотря на то, что он — гражданин Беларуси. Власти...
 
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