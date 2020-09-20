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Белорусская оппозиция формирует группу для переговоров с властями
Источник материала: Партизан
Как отметила Анна Красулина в интервью
"Итоговая цель этой группы – обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", – заявила Красулина.
По ее словам, состав переговорной группы "может быть объявлен в любой момент". Все зависит от того, когда действующие чиновники будут готовы к диалогу в таком формате.
"Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", – пояснила Красулина.
Напомним, что Александр Лукашенко категорически отказывается от переговоров с представителями Тихановской.
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Как отметила Анна Красулина в интервью РИА Новости, все персоналии уже обсуждались, но конкретные имена и фамилии пока не называются, чтобы на них не завели...
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