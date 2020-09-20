Государственные стройтресты не будут работать с частниками - поручение Лукашенко









Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.





«Чтобы тресты не были на побегушках у частников, - сказал президент. - С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров».





При этом он пояснил, что как государственные, так и частные строительные организации, имеющие свою производственную базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному строительству.





«Они должны быть загружены в первоочередном плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности», - сказал глава государства, сообщает пресс-служба президента.





Уже была проведена работа по изысканию площадок под строительство для крупных госзастройщиков. Об этом доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Сейчас активно работаем по строительству сетей. Выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия», - сказал он.





По его словам, загрузка «МАПИДа» уже превышает 80%. Вскоре завершается модернизация Завода эффективных промышленных конструкций, и для этого предприятия уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года. «Эти организации самодостаточные, у них есть проектные организации, они выполняют весь комплекс работ, строят дома практически под ключ из собственных материалов и с использованием собственных рабочих сил», - отметил руководитель Мингорисполкома.