В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн













Эти книги, включая первые издания трудов Галилео Галилея и Исаака Ньютона, были украдены из хранилища в Лондоне в 2017 году. Кроме того, среди находок редкие издания работ Данте, а также сборники набросков Франсиско Гойи.





Все эти ценные книги находились в хранилище временно, их должны были отправить на аукцион в Лас-Вегас. Злоумышленники смогли проделали отверстия в крыше и спустились на веревках с 12-метровой высоты, обманув датчики движения.





Воры оказались членами румынской преступной группировки. Как выяснилось, банда причастна к серии громких грабежей, совершенных в Лондоне.