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На границе вновь появились очереди
Источник материала: Навiны
На выходных, после заявления Александра Лукашенко о закрытии границы, образовались очереди.
В частности, как сообщает ГПК, пока они не очень большие (ранее наблюдалось на некоторых пунктах пропуска на порядок большее количество большегрузов).
Так, на восемь утра, в традиционно самом загруженном «Каменном Логе» очередь на выезд в Литву ожидает более 20 фур, в «Беняконях» — более 50, в «Привалке» — более 110.
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На выходных, после заявления Александра Лукашенко о закрытии границы, образовались очереди. В частности, как сообщает ГПК, пока они не очень большие (ранее...
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