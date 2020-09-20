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На границе вновь появились очереди

20.09.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На выходных, после заявления Александра Лукашенко о закрытии границы, образовались очереди.

В частности, как сообщает ГПК, пока они не очень большие (ранее наблюдалось на некоторых пунктах пропуска на порядок большее количество большегрузов).

Так, на восемь утра, в традиционно самом загруженном «Каменном Логе» очередь на выезд в Литву ожидает более 20 фур, в «Беняконях» — более 50, в «Привалке» — более 110.

 
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На выходных, после заявления Александра Лукашенко о закрытии границы, образовались очереди. В частности, как сообщает ГПК, пока они не очень большие (ранее...
 
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