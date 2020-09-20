На границе вновь появились очереди

На выходных, после заявления Александра Лукашенко о закрытии границы, образовались очереди.

В частности, как сообщает ГПК, пока они не очень большие (ранее наблюдалось на некоторых пунктах пропуска на порядок большее количество большегрузов).

Так, на восемь утра, в традиционно самом загруженном «Каменном Логе» очередь на выезд в Литву ожидает более 20 фур, в «Беняконях» — более 50, в «Привалке» — более 110.