МВД грозится установить большинство причастных к утечке данных белорусских силовиков

Источник материала: Ежедневник

МВД Беларуси заявило, что располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы установить большинство ответственных за утечку личных данных силовиков.

Напомним, что на днях белорусские киберпартизаны взломали базу МВД и выложили в сеть личные данные о нескольких сотен сотрудниках. Это было сделано для того, чтобы заставить силовиков нести ответственность за свои действия и хоть как-то вернуть их в рамки правового поля. Ведь сейчас они практически все работают на улицах в балаклавах и без каких-либо опозновательных знаков или бэджей, не показывают удостоверения и не представляются. Также они свидетельствуют и в судах. Таким образом гражданин, к которому была применена сила или которого задержали на улице, не имеет потом никакой возможности обжаловать действия силовиков. Во время задержания многие даже ни имеют возможности понять, кто их хватает, представители правоохранительных органов или просто бандиты. Чтобы противостоять этому правовому беспределу, белорусские киберпартизаны и выложили в сеть данные силовиков.

Как заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, органы правопорядка обладают необходимыми средства и квалифицированными специалистами, чтобы установить причастных большинство причастных к утечке и распротранению данных.

Кто предполагается под причастными, Ольга Чемоданова не пояснила, но исходя из принятого в последнее время алгоритма действий правоохранительных органов Беларуси, ответственными будут делаться все, кто публиковал данные силовиков в интернете или просто делился ими с друзьями в интернете. Хотя, согласно нормам права, как только данные попадают в интернет, они уже не могут считаться секретными.

Кроме того, ответственность за разглашение таких сведений в большинстве случаев может наступить только при условии, что человек был письменно предупрежден, что сведения составляют охраняемую законом тайну.

Правда, в Уголовном кодексе Беларуси есть ст.179, которая предусматривает ответственность за незаконное собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего. Часть вторая этой статьи усиливает ответственность если эти действия совершенны с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.

И вот тут начинается самое интересное. С одной стороны, личные данные сотрудников силовых ведомств являются секретной информацией, поэтому ее получение, особенно при помощи взлома баз данных, является преступлением, как и публикация. Но, как только кто-то взломал базу и выложил ее в интернет для общего доступа – сведения перестают быть тайной. Говоря простым языком, преступление совершил именно тот, кто первым взломал базу или выложил данные в интернет. Все последующие перепечатки и цитирования уже не могут считаться преступлением, так как сведения потеряли свой статус.

Очень сомнительно, что МВД сможет установить данные белорусских киберпартизанов, которые взломали базу, вытащили оттуда сведения и выкинули их в интернет. Скорее всего, будут ловить тех, кто делился и на третьем или десятом этапе делился этими сведениями.

Например, эти сведения опубликовал в том числе (а вовсе не первым) Telegram-канал Nexta. А исходя из того, что именно этот канал, по мнению властей, является главным организатором протестов, именно его и сделают главным виновным в распространении данных о белорусских силовиках. А также тех, кто поделился с друзьями этой публикацией.