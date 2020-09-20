Нейрохирург оценил шансы на восстановление Михаэля Шумахера









Врач заявил, что окончательно оправиться от травмы, которую гонщик получил в 2013 году, когда катался на лыжах, невозможно. Он назвал состояние Шумахера "вегетативным".





"Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью небольшие шаги, но не более. Полагаю, это максимум для него. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии. Думаю, что нет", — признался Ридерер.





Причиной этого, по его словам, может быть промедление врачей, к которым гонщик попал сразу после аварии. Они слишком долго принимали решение об операции, которая в результате была сделана только спустя два часа.





В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы после падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. У него диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга.





В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.