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Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

20.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ


Вил Мирзаянов, Фото Facebook

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.
 
 
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Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ
 
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