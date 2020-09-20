Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным





Вил Мирзаянов, Фото Facebook





Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».





«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.





Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.



