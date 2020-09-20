Конкурент дискаунтеров «Хит!» интенсивно растет

Кроме того, с начала сентября появилось еще 10 точек. В целом сеть «Доброном»/«Копеечка» насчитывает 550 магазинов.





По формату «Копеечка» сходна с проектом группы «Евроторг» — «Хит!». Посчитать точное число точек «Хит!», как и «Копеечки», в реестре сложно. Но в целом у «Евроторга» 902 точки, что примерно в 1,6 раза больше, чем у «Добронома».





Как сообщалось, в 2018 году «Доброном» стал частью крупной оптовой компании «Мостра-групп». Ранее сеть была аффилирована с «Евроторгом».