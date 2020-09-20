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Профессор Дэвид Марплс: «Путин хочет ухода Лукашенко, но опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный»

20.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канадский историк и признанный эксперт по Беларуси высказался о ситуации с протестами в нашей стране и роли России.

Профессор Дэвид Марплс: «Путин хочет ухода Лукашенко, но опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный»
Фото РИА Сергей Бобылев
Дэвид Марплс – канадский историк и признанный эксперт по Беларуси. Также ученый долгое время занимался историей России и Украины – изучал постсоветское развитие российского государства и вопросы украинской истории. Профессор Университета Альберты поговорил с «Голосом Америки» о возможных вариантах развития событий в Беларуси и роли России.

Приводим основные тезисы интервью.

Протесты в Беларуси – не проевропейские, хотя и не пророссийские, это очень своеобразный протест, очень местный.

Многое зависит от того, сохранит ли оппозиция тот импульс протеста, который мы видим сейчас, продолжат ли они выходить на улицы. Сейчас возобновились занятия в учебных заведениях, погода будет становиться холоднее, людей продолжат запугивать насилием со стороны милиции, потерей работы, это уже происходит каждый день, и в этих обстоятельствах нужна большая смелость, чтобы продолжать протест.

Вторжение России мне кажется маловероятным.

Я уверен, что чем дольше протест продлится, тем больше уверенность в том, что Лукашенко падет. Режим не может сохранять такой же высокий уровень реакции все время – со временем держать армию в постоянной готовности будет обходиться все дороже, ОМОН в конце концов будет измотан собственной жестокостью, и мы уже сейчас видим, как некоторые представители элиты уходят от Лукашенко в протест, чего раньше не было.

Россия будет основным игроком в ситуации вокруг Беларуси.

Лукашенко очень близок к тому, чтобы взбесить Путина. Я имею в виду, что некоторые вещи, которые он уже сделал – например, захват этих наемников-«вагнеровцев» и обвинение их в том, что они были заодно с оппозицией и готовили протесты – выглядели явной провокацией и должны были разозлить Путина всерьез. Если бы такое произошло в Киеве, то последствия со стороны Москвы бы уже наступили.

Путин не выбрал до конца ни одну из сторон конфликта в Беларуси, и Лукашенко, как мы знаем, его раздражает. Это означает, что Путин хочет ухода Лукашенко со временем, но перед ним постоянно встает вопрос – кто его заменит? И Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС.

В некотором смысле Беларусь более важна для России, чем Украина. В Беларуси есть ровное и благожелательное отношение к России.
 
 
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Канадский историк и признанный эксперт по Беларуси высказался о ситуации с протестами в нашей стране и роли России.
 
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