Профессор Дэвид Марплс: «Путин хочет ухода Лукашенко, но опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный»

Дэвид Марплс – канадский историк и признанный эксперт по Беларуси. Также ученый долгое время занимался историей России и Украины – изучал постсоветское развитие российского государства и вопросы украинской истории. Профессор Университета Альберты поговорил с «Голосом Америки» о возможных вариантах развития событий в Беларуси и роли России.





Приводим основные тезисы интервью.





Протесты в Беларуси – не проевропейские, хотя и не пророссийские, это очень своеобразный протест, очень местный.





Многое зависит от того, сохранит ли оппозиция тот импульс протеста, который мы видим сейчас, продолжат ли они выходить на улицы. Сейчас возобновились занятия в учебных заведениях, погода будет становиться холоднее, людей продолжат запугивать насилием со стороны милиции, потерей работы, это уже происходит каждый день, и в этих обстоятельствах нужна большая смелость, чтобы продолжать протест.





Вторжение России мне кажется маловероятным.





Я уверен, что чем дольше протест продлится, тем больше уверенность в том, что Лукашенко падет. Режим не может сохранять такой же высокий уровень реакции все время – со временем держать армию в постоянной готовности будет обходиться все дороже, ОМОН в конце концов будет измотан собственной жестокостью, и мы уже сейчас видим, как некоторые представители элиты уходят от Лукашенко в протест, чего раньше не было.





Россия будет основным игроком в ситуации вокруг Беларуси.





Лукашенко очень близок к тому, чтобы взбесить Путина. Я имею в виду, что некоторые вещи, которые он уже сделал – например, захват этих наемников-«вагнеровцев» и обвинение их в том, что они были заодно с оппозицией и готовили протесты – выглядели явной провокацией и должны были разозлить Путина всерьез. Если бы такое произошло в Киеве, то последствия со стороны Москвы бы уже наступили.





Путин не выбрал до конца ни одну из сторон конфликта в Беларуси, и Лукашенко, как мы знаем, его раздражает. Это означает, что Путин хочет ухода Лукашенко со временем, но перед ним постоянно встает вопрос – кто его заменит? И Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС.





В некотором смысле Беларусь более важна для России, чем Украина. В Беларуси есть ровное и благожелательное отношение к России.







